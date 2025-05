Consiglio Regionale, la nota. Monteodorisio, Verrecchia: certi che Di Fabio continuerà il suo lavoro con coraggio

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– “Esprimiamo la nostra piena solidarietà alla sindaca di Monteodorisio, Catia Di Fabio, di fronte a questo grave gesto che colpisce non solo lei ma l’intera comunità e le istituzioni democratiche – si apprende dalla nota stampa. Un atto deplorevole che non può essere tollerato – aggiunge testualmente l’articolo online. Siamo certi che Di Fabio continuerà a svolgere il suo lavoro con determinazione e coraggio, senza farsi sopraffare da chi tenta di minare la serenità di un’amministrazione che opera per il bene del territorio – recita il testo pubblicato online. Confidiamo nel lavoro degli inquirenti, affinché venga fatta piena luce su questo episodio e i responsabili siano individuati al più presto”. Lo dichiara Massimo Verrecchia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, a nome dell’intero gruppo consiliare – recita la nota online sul portale web ufficiale. (com/red)

