Consiglio Regionale, la nota. Montepara all’assemblea abruzzese ‘Città del Vino’

– Nel pomeriggio di oggi, il consigliere regionale Fabrizio Montepara in qualità di ambasciatore della Città del Vino, ha partecipato all’assemblea dei 31 Comuni abruzzesi aderenti alla rete, che si è svolta nella sede del Consiglio regionale a Pescara – viene evidenziato sul sito web. L’incontro è stato convocato al fine di programmare le iniziative future del brand Città del Vino nonché fare il punto della situazione sull’attività svolta fino ad ora in Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Erano presenti gli amministratori locali, tra cui il presidente nazionale Angelo Radica, sindaco di Tollo e il coordinatore regionale Lorenzo Di Serio (sindaco di Canosa Sannita). “Partendo anche dalla Legge regionale sull’enoturismo, da me promossa – ha dichiarato Montepara – l’Associazione ha l’obiettivo di valorizzare sempre di più l’eccellente lavoro svolto dai professionisti del settore enologico che, lavorando in sinergia con gli enti pubblici, possono promuovere azioni di valorizzazione e sviluppo del territorio e delle eccellenze che la nostra regione vanta”.

