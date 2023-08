Consiglio Regionale, la nota. Montepara:”Importanti obiettivi centrati nel 2023″

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Domani si riunirà, dopo la pausa estiva, la Commissione Bilancio del Consiglio regionale con importanti punti all’ordine del giorno tra cui il parere finanziario alla mia proposta di legge “Disposizioni per la valorizzazione dell’artigianato artistico” grazie alla quale la Regione sarà fornita di un testo normativo che disciplini le Botteghe Scuole dell’Artigianato Artistico, come formazione continua e fucina di nuovi talenti”. Lo dichiara il presidente della Commissione Bilancio Fabrizio Montepara – si apprende dal portale web ufficiale. “La legge – spiega ancora – reca disposizioni per la valorizzazione dell’artigianato artistico, attraverso la promozione di iniziative di formazione per l’apprendimento dell’arte o del mestiere presso le “Botteghe-scuola dell’artigianato artistico – riporta testualmente l’articolo online. Il testo, che si compone di 9 articoli, stabilisce che le imprese del settore dell’artigianato artistico di cui sia titolare o socio lavoratore un maestro artigiano sono denominate “Botteghe-scuola dell’artigianato artistico” che possono svolgere attività di formazione nell’ambito del settore artigiano, anche in collaborazione con gli enti di formazione accreditati. A tale scopo la Regione Abruzzo riconosce la concessione di contributi regionali alle Botteghe scuola dell’artigianato artistico per lo svolgimento dei corsi di formazione, come prima attuazione si è previsto uno stanziamento di 300 mila euro”. “Sono tanti e importanti gli obiettivi raggiunti in questi primi 8 mesi dell’anno con provvedimenti innovativi e tanto attesi approvati grazie a un fruttuoso lavoro sia in Commissione Bilancio sia in Aula”. E’ quanto sottolinea Motepara, tracciando un rendiconto del lavoro svolto in un po’ più di un semestre del 2023. “Primo tra tutti – prosegue il Presidente della Commissione Bilancio – voglio citare il nuovo Regolamento della Polizia locale approvato all’unanimità dall’Assemblea legislativa regionale e giunto all’esame del Consiglio dopo un lungo e produttivo percorso di ascolto di tutti i portatori di interesse – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A questo risultato siamo giunti anche grazie al lavoro delle segreterie della Commissione consiliare, dell’Ufficio affari legislativi del Consiglio e del Servizio Riforme Istituzionali e Territoriali della Giunta regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il nuovo Regolamento è il risultato di un lavoro complesso che ha visto una interlocuzione costante con le opposizioni rispettando il ruolo di tutti attraverso un dialogo sempre costruttivo – aggiunge testualmente l’articolo online. Il testo approvato dal Consiglio regionale “Norme in materia di polizia amministrativa locale” è costituito da un “pacchetto di regole” per le donne e gli uomini della Polizia locale operanti in tutti i Comuni del territorio regionale e, tra i vari provvedimenti, prevede un riordino delle divise e dei mezzi, un’uniformità per quanto riguarda la carriera degli agenti e degli ufficiali, quale ad esempio gli scatti di carriera ogni 7 anni (precedentemente questo aspetto era stabilito a seconda dei singoli regolamenti comunali). Il Regolamento inoltre ha una sezione dedicata anche alla Polizia provinciale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Grazie a questo importante strumento normativo, finalmente, le nostre forze dell’ordine locale avranno una nuova immagine degna del ruolo significativo che ricoprono nelle nostre comunità. Per questo come per la maggior parte dei testi di legge è stato, quindi, fondamentale il lavoro di ascolto e confronto svolto in Commissione Bilancio, che in questo 2023 si è riunita circa 40 volte, esaminando importanti provvedimenti poi approdati in Aula – Tra questi meritano una menzione particolare la legge che riguarda lo psicologo scolastico che riforma tutto il servizio di psicologia scolastica all’interno degli istituti abruzzesi dando la possibilità di usufruirne anche agli universitari, con un contributo complessivo di 300 mila euro – recita il testo pubblicato online. E’ previsto, in tal senso, l’utilizzo di almeno 18 professionisti impegnati nelle scuole che ne faranno richiesta”. “Un altro passaggio epocale – aggiunge Montepara – riguarda la legge “Contributo a sostegno dell’acquisto di dispositivi per contrastare l’alopecia secondaria e attività di supporto in favore dei pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia” che finalmente diventerà operativa in quanto il Consiglio di Stato ha inteso che l’intervento ricade nel settore socio-assistenziale e non sanitario come inizialmente ritenuto dal ministero competente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La nuova legge regionale infatti ha una natura sociale in quanto prevede contributi per l’acquisto di parrucche o per effettuare interventi di dermopigmentazione delle sopracciglia e tricopigmentazione da parte dei pazienti chemioterapici, la possibilità da parte delle ASL che ne faranno richiesta di acquistare caschetti refrigeranti, attività di ascolto rivolti ai pazienti affetti da alopecia secondaria derivante da chemioterapia, l’istituzione della banca del capello – “In questi mesi – conclude il presidente Montepara – ci attendono altri importanti obiettivi come l’approvazione il testo per il riordino delle Comunità montane in Unione delle comunità montane per la quale, in Commissione Bilancio, stiamo lavorando con grande determinazione e, come sempre, con attenzione rispetto alle osservazioni di tutti i portatori di interesse”. (com/red)

