Consiglio Regionale, la nota. Movimento 5 Stelle: sull’acqua centrodestra fermo, diviso e pericolosamente in ritardo

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:13 aprile 2026 – 08:52– “Altro che ‘forza dell’acqua’. In Abruzzo, la vera forza che emerge è quella delle contraddizioni e delle responsabilità politiche di un centrodestra incapace, da mesi, di assumere una decisione chiara su una riforma decisiva per il futuro di un bene essenziale – Mentre si organizzano convegni, si moltiplicano le dichiarazioni e si prova a raccontare una riforma come già compiuta, la realtà è ben diversa: il progetto di legge sul servizio idrico integrato resta fermo, ostaggio di veti incrociati, resistenze territoriali e interessi che la maggioranza non riesce – o non vuole – comporre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Eppure il tempo è ormai agli sgoccioli”. Lo affermano in una nota Francesco Taglieri, capogruppo del Movimento 5 Stelle e la consigliera Erika Alessandrini – precisa la nota online. “Lo dicono gli stessi promotori della riforma”, continuano i consiglieri, “senza una legge approvata entro il prossimo mese, si aprirà inevitabilmente la stagione delle gare, con il concreto rischio che la gestione dell’acqua finisca in mano a grandi operatori privati, molto più strutturati rispetto alle attuali società pubbliche locali – aggiunge la nota pubblicata. Non è un’ipotesi astratta, ma una conseguenza diretta dell’inerzia politica della destra abruzzese – si apprende dalla nota stampa. Nel frattempo l’acqua abruzzese continua a rappresentare un asset estremamente appetibile per il mercato: è di sorgente, ha costi di trattamento più bassi e quindi garantisce margini rilevanti per eventuali gestori privati – precisa il comunicato. E di fronte a questo scenario, colpisce – e preoccupa – l’assenza di una posizione chiara da parte del presidente della Regione, Marco Marsilio”. “In questi anni non è mai arrivata una presa di posizione netta del presidente Marsilio a difesa della gestione pubblica del servizio idrico”, rilevano Alessandrini e Taglieri – “Al contrario, più volte è stata evidenziata l’efficienza dei modelli privati, contribuendo a delineare un orientamento politico che oggi appare tutt’altro che neutrale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Una linea che trova un riscontro evidente anche nei lavori del Consiglio regionale, dove la proposta di legge continua a non essere calendarizzata in aula dal proponente Sospiri – precisa il comunicato. Un ritardo che non è più giustificabile e che finisce per assumere un significato politico preciso – aggiunge testualmente l’articolo online. Da una parte si continua a negare l’esistenza di divisioni interne, dall’altra, i fatti raccontano mesi di paralisi in una commissione convocata col contagocce, in un confronto che si arena sistematicamente su equilibri di potere e logiche territoriali evidentemente ingestibili – aggiunge la nota pubblicata. Il risultato è un immobilismo che rischia di tradursi in una scelta precisa: lasciare campo libero al mercato”. “Ci parlano di urgenza e di riforme necessarie, ma sono gli stessi che da mesi tengono il provvedimento fermo in seconda commissione – si apprende dalla nota stampa. È un comportamento grave, perché mentre loro rinviano, il rischio di privatizzazione diventa ogni giorno più concreto”, dichiara il capogruppo Taglieri – precisa la nota online. “Qui non siamo di fronte a un semplice ritardo amministrativo, ma a una precisa responsabilità politica – si legge sul sito web ufficiale. O si difende la gestione pubblica con atti concreti, oppure si accompagna consapevolmente il sistema verso il mercato”, aggiunge Erika Alessandrini – “Il Movimento 5 Stelle non accetta ambiguità: difenderemo la gestione pubblica dell’acqua in Abruzzo sempre e senza compromessi, al di là di ogni logica di parte, campanilismo o equilibrio interno alla maggioranza – si apprende dal portale web ufficiale. Perché su un diritto fondamentale non sono ammesse zone grigie – L’acqua è il bene più prezioso che abbiamo e deve restare sotto il controllo pubblico, nell’interesse esclusivo dei cittadini abruzzesi, non può diventare una leva di profitto per pochi”, sottolineano infine i consiglieri – precisa il comunicato. “Più che ‘la forza dell’acqua’, qui vediamo tutta la debolezza di una politica che non decide e che, proprio per questo, espone un bene comune a rischi gravissimi – aggiunge la nota pubblicata. Quando la politica sceglie di non scegliere, sta già prendendo posizione – recita la nota online sul portale web ufficiale. E quella posizione” concludono “oggi coincide con l’apertura ai privati”. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal servizio stampa dell’Emiciclo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 07, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it