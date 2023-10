Consiglio Regionale, la nota. Museo del realismo, Fedele: bocciatura da Anac

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Per l’ennesima volta il Centrodestra regionale guidato del Presidente Marco Marsilio si è reso protagonista di una figuraccia a livello nazionale che l’Abruzzo e gli abruzzesi non meritavano di subire – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’Anac ha infatti bocciato la legge che vorrebbe istituire il Museo del Realismo a Sulmona poiché – come spiegato – non può essere introdotto un Consigliere regionale all’interno del suo cda – viene evidenziato sul sito web. Richiesta proveniente proprio dal Centrodestra che, in vista delle elezioni regionali, con fare arrogante e strafottente verso il rispetto delle norme e del corretto agire ha cercato una forzatura per mero interesse di ritorno alle urne – si apprende dalla nota stampa. Eppure erano stati ampiamenti avvertiti e contestati anche dalle opposizioni che avevano sollevato l’inopportunità della possibile nomina, ma il focus di questa compagine politica è talmente rivolto alla propaganda e alle promesse elettorali che da tempo ha superato qualsiasi credibilità. Continuano a gettare fumo agli occhi dei cittadini convinti di farla franca e non essere scoperti, ma ormai nessuno crede più a una parola di quello che dicono – aggiunge testualmente l’articolo online. In Abruzzo la giunta regionale è chiamata nuovamente a fare i conti con la propria incompetenza – viene evidenziato sul sito web. Solo che questa volta a certificarlo non è una forza di opposizione ma un atto dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione – si apprende dalla nota stampa. Il parere dell’ Anac fa esplicitamente capire a Marsilio e ai suoi adepti che le leggi si rispettano e non si possono aggirare a proprio piacimento – Stavolta avranno recepito il messaggio? Credo proprio di sì ma con loro non si sa mai”. E’ quanto dichiarano il consigliere regionale Giorgio Fedele e la senatrice Gabriella Di Girolamo – riporta testualmente l’articolo online. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell’Emiciclo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 07, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it