Consiglio Regionale, la nota. P.o. Chieti, Febbo: attenzione sempre massima

Consiglio Regionale d'Abruzzo:

– “Ciò che emerge dalla stampa conferma la grande attenzione che Governo e Maggioranza regionali, nonché dell’attuale management della Asl 02, hanno per l’ospedale di Chieti e dell’intero territorio provinciale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Forse all’onorevole Torto è sfuggito che in questi 3 anni solo per il Clinicizzato di Chieti sono stati investiti oltre 16 milioni di euro e che per il territorio di competenza della Asl 02 superiamo i 30 milioni – aggiunge la nota pubblicata. Inoltre, l’Azienda sanitaria ha già predisposto e presentato, da almeno sei mesi, gli studi di fattibilità propedeutici all’APQ (art.4 c.6 legge 77/2009) per i 2 ospedali di Lanciano e Vasto (e di Avezzano), ratificato dalla dgr n. 69 del 14.02.2022, di cui si parla da anni ma solo oggi si vedono concretamente gli impegni sia in termini di risorse sia per la progettualità. Sul Clinicizzato di Chieti all’onorevole Torto sfuggono, o più semplicemente finge di non sapere vista la sua giovane entrata in politica, quali sono stati i progetti dell’ex giunta targata D’Alfonso-Paolucci, che oggi sono alleati regionali, circa il faraonico project financing che avrebbe generato il default per la sanità teatina e non solo – I progetti di investimento per oltre 60 milioni di euro illustrati all’Università, poiché il nostro è un Clinicizzato e quindi deve avere il parere della Commissione Paritetica Asl/Università, dal Direttore Generale Schael, sono realizzabili grazie alle risorse vere per 49 milioni di euro (programma art. 20- 67/88) e per 14 milioni con il PNRR Sanità finanziato dalla Comunità europea; il tutto realizzato in piena emergenza pandemica – si legge sul sito web ufficiale. In particolare, le risorse del PNRR stanziate dalla C.E. si sono concretizzate solo dopo la caduta del Governo Conte 2 che non era riuscito a dare le adeguate garanzie politiche e amministrative alla stessa Unione europea che mai avrebbe dato fiducia al Governo pentastellato, alquanto inaffidabile e inadeguato – recita il testo pubblicato online. Per quanto riguarda il fratello della collega Stella, gli consiglierei di non avventurarsi in analisi politico-amministrative troppo avventate e magari provi a misurarsi prima con l’elettorato cittadino, o del suo stesso movimento, visto che non ha partecipato all’ultima competizione elettorale e visto che è stato nominato assessore solo perché fratello di un Consigliere regionale e forse anche per altro (una volta i grillini avrebbero gridato alla “parentopoli”). Lo invito soprattutto a verificare la veridicità delle sue affermazioni gratuite e inopportune che sinceramente non meritano ulteriori repliche o smentite”. E’ quanto afferma il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Mauro Febbo – riporta testualmente l’articolo online. (com/red)

