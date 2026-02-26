Consiglio Regionale, la nota. Palermo, il giudice “antimafia” Giuseppe Di Lello Finuoli è “Ambasciatore d’Abruzzo nel Mondo”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:26 febbraio 2026 – 16:23- Palermo, 26 febbraio – Si è svolta oggi, presso la Prefettura di Palermo, la cerimonia di consegna dell’onorificenza di “Ambasciatore d’Abruzzo nel Mondo” al giudice Giuseppe Di Lello Finuoli, riconoscimento conferito dal Consiglio regionale d’Abruzzo nel 2025. Il magistrato, già componente del pool antimafia di Palermo insieme a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, non aveva potuto raggiungere L’Aquila lo scorso 18 dicembre 2025, in occasione della cerimonia ufficiale; per questo motivo la consegna del premio è avvenuta oggi nel capoluogo siciliano – Presenti alla cerimonia il Vice Prefetto Angelo Antonio Alù, il consigliere regionale, capogruppo, Alessio Monaco, delegato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale d’Abruzzo, e il sindaco di Villa Santa Maria, Giuseppe Finamore, comune natale del giudice Di Lello – recita il testo pubblicato online. L’iniziativa ha rappresentato un momento di alto valore istituzionale e simbolico, capace di unire idealmente Abruzzo e Sicilia nel segno della legalità e dell’impegno civile – Con questo riconoscimento, il Consiglio regionale ha inteso rendere omaggio a una figura che ha dedicato la propria vita alla difesa dello Stato democratico, distinguendosi nei più alti incarichi giudiziari e parlamentari – precisa il comunicato. Una giornata significativa, che ha celebrato non solo il percorso umano e professionale del magistrato, ma anche l’orgoglio di una comunità regionale che riconosce nei suoi figli migliori esempi autentici di coraggio, integrità e servizio alle istituzioni – aggiunge la nota pubblicata.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it