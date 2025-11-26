- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Novembre 26, 2025
Politica

Consiglio Regionale, la nota. Palmoli, De Febis: L’unico interesse che deve guidare opinione pubblica e le istituzioni è la tutela dei bambini

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:26 novembre 2025 – 16:25- La Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Abruzzo, Alessandra De Febis, nella giornata di ieri è tornata a far visita ai bambini coinvolti nella vicenda di Palmoli, attualmente collocati in luogo protetto – recita il testo pubblicato online. Si tratta di una visita che si aggiunge a quelle già effettuate nei giorni scorsi, in coerenza con la propria funzione istituzionale di vigilanza e tutela – si apprende dal portale web ufficiale. L’avvocato De Febis ribadisce “di aver trovato i bambini sereni e adeguatamente sostenuti nel percorso che stanno affrontando – riporta testualmente l’articolo online. Rinnova, inoltre, l’appello al rispetto assoluto della privacy dei minori, sottolineando come ogni esposizione mediatica e ogni forma di pressione o fomentazione dell’odio rischino di nuocere proprio a chi si intende proteggere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’unico interesse che deve guidare l’opinione pubblica e le istituzioni è, e resta, la tutela dei bambini”. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 17, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it

 

