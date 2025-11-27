Consiglio Regionale, la nota. Palmoli, De Febis: tutela dei bambini, unico interesse di opinione pubblica e istituzioni

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:26 novembre 2025 – 16:25- La Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Abruzzo, Alessandra De Febis, nella giornata di ieri è tornata a far visita ai bambini coinvolti nella vicenda di Palmoli, attualmente collocati in luogo protetto – riporta testualmente l’articolo online. Si tratta di una visita che si aggiunge a quelle già effettuate nei giorni scorsi, in coerenza con la propria funzione istituzionale di vigilanza e tutela – viene evidenziato sul sito web. L’avvocato De Febis ribadisce “di aver trovato i bambini sereni e adeguatamente sostenuti nel percorso che stanno affrontando – riporta testualmente l’articolo online. Rinnova, inoltre, l’appello al rispetto assoluto della privacy dei minori, sottolineando come ogni esposizione mediatica e ogni forma di pressione o fomentazione dell’odio rischino di nuocere proprio a chi si intende proteggere – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’unico interesse che deve guidare l’opinione pubblica e le istituzioni è, e resta, la tutela dei bambini”. (com/red)

