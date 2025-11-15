Consiglio Regionale, la nota. Palmoni, De Febis: Priorità assoluta è il rispetto della privacy dei minori

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:15 novembre 2025 – 09:40 – La garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Abruzzo, Alessandra De Febis, ieri, 14 novembre, ha fatto visita alla famiglia residente nel bosco, attualmente al centro dell’attenzione mediatica – si apprende dal portale web ufficiale. All’incontro erano altresì presenti la curatrice dei minori, l’avvocato Bolognese, il difensore della famiglia, l’avvocato Angelucci e il tecnico di parte, l’ingegnere ambientale Di Muzio – Il caso è affidato al Tribunale per i Minorenni dell’Aquila, “un organo competente e attento a tutelare i diritti dei fanciulli, nel quale la Garante ripone piena fiducia per l’adozione dei provvedimenti del caso”. Nel merito della situazione familiare, la Garante “prende favorevolmente atto della collaborazione emersa tra le parti – precisa la nota online. La famiglia si è resa disponibile a valutare la possibile soluzione ambientale proposta dal tecnico Di Muzio il quale ha già preso contatti con il Sindaco e l’Ufficio tecnico del Comune di Palmoli”. La Garante è stata altresì interessata al caso da un’associazione nazionale che si occupa di salute mentale, quest’ultima preoccupata che “in questo caso l’intervento istituzionale sui minori e sul nucleo genitoriale provochi un grave trauma, con concreto rischio per l’equilibrio psicologico dei bambini”. De Febis ha verificato inoltre “la costante e massiccia presenza di organi di informazione sul luogo esprimendo ferma preoccupazione e sottolineando che tale attenzione rischia concretamente di ledere la privacy e la serenità dei bambini”. La Garante regionale per l’Inanzia e l’Adolscenza conclude sottolineando che “la tutela della vita e del superiore interesse dei minori costituisce la priorità assoluta ma è altresì imperativo non turbare ulteriormente la loro tranquillità, rivolgendo un appello a tutti gli attori coinvolti e all’opinione pubblica affinché si eserciti un’attenta riflessione e si garantisca il massimo rispetto della privacy dei minori”. (com/red)

