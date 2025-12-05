- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Dicembre 5, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomePoliticaConsiglio Regionale, la nota. Paolucci a Magnacca: “Crisi automotive, serve serietà. Dalla...
Politica

Consiglio Regionale, la nota. Paolucci a Magnacca: “Crisi automotive, serve serietà. Dalla Regione solo superficialità”

- Spazio Pubblicitario 02 -

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:05 dicembre 2025 – 15:56- “I problemi gravissimi che attraversano il settore automotive in Europa, in Italia e in Abruzzo, con riferimento particolare allo stabilimento Stellantis di Atessa, dove negli ultimi anni sono andati persi migliaia di posti di lavoro, richiedono conoscenza, analisi approfondita e soprattutto proposte concrete – recita la nota online sul portale web ufficiale. Per questo considero allarmante la superficialità con cui l’assessora Magnacca è intervenuta sul tema”, così il capogruppo PD in Consiglio regionale, Silvio Paolucci replica all’assessora alle Attività produttive sulla recente analisi della situazione del territorio – riporta testualmente l’articolo online. “Secondo la sua ricostruzione, la crisi di Atessa sarebbe riconducibile alla Fiom, rea di essersi opposta in passato all’aumento dei turni e alla “colpa” dell’Europa – spiega Paolucci – . Un ragionamento semplicistico e privo di fondamento, da parte di chi peraltro negava persino che ci fosse la crisi, tanto più se accompagnato da affermazioni imprecise: lo stabilimento Stellantis preso a riferimento, infatti, è sì in Polonia, ma non a Tychy, come dichiarato, bensì a Gliwice – Imprecisione grave se si deve parlare di un nodo industriale decisivo per l’Abruzzo – Quanto alla transizione verso l’elettrico, tema su cui oggi si discute in tutta Europa, va ricordato che fu inizialmente condivisa dagli stessi grandi produttori, sulla base di previsioni di mercato che poi si sono rivelate differenti – aggiunge la nota pubblicata. È dunque legittimo valutare tempi e strategie, ma lo si deve fare con serietà, senza inseguire narrazioni strumentali o la ricerca di colpevoli immaginari – aggiunge la nota pubblicata. Di fronte a uno scenario così complesso, non servono slogan né capri espiatori – Chi governa ha il dovere di assumersi la responsabilità di avanzare proposte, aprire un confronto con le parti sociali e costruire soluzioni – Da parte nostra – conclude Paolucci – c’è piena disponibilità a discutere ogni proposta utile, purché si lavori con rigore, competenza e senza approssimazioni”. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it