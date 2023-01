Consiglio Regionale, la nota. Paolucci-Blasioli: “Verso soluzione futuro Naiadi”

- Advertisement -

Consiglio Regionale dell'Abruzzo:

– “Questa mattina abbiamo espresso piena solidarietà ai lavoratori del centro sportivo Le Naiadi, i quali, supportati dalla Slc Cgil e dal segretario generale Luca Ondifero, hanno dato vita ad una mobilitazione permanente in piazza Unione per rivendicare prospettive certe circa il futuro dell’impianto natatorio, di proprietà della Regione Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Ad agosto infatti è prevista la scadenza dell’attuale gestione, ma la Regione – ad un anno e mezzo dal noto Consiglio Comunale Straordinario – non ha ancora approntato il nuovo bando, né deciso se perseguire la strada del project financing o quella della gestione pluriennale”. Lo scrivono i consiglieri regionale PD, Antonio Blasioli e Silvio Paolucci, dopo l’incontro avuto questa mattina con i lavoratori, i sindacati e il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri. “Lo scorso 14 dicembre avevo presenziato alla conferenza stampa indetta dal sindacato, assumendo l’impegno di verificare – assieme al consigliere Silvio Paolucci – le intenzioni della Giunta Regionale nelle sedute di fine mese finalizzate all’approvazione del bilancio – Nella Commissione del 22 dicembre abbiamo interpellato sulla questione l’assessore Liris, che ha prospettato una ‘terza via’, ovvero una sorta di compromesso tra le due formule: un project financing dal valore inferiore a quello ipotizzato in precedenza (quindi inferiore ai 5 milioni) ma dalla durata maggiore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Insomma una chiara attestazione che nessuna decisione era stata ancora presa – si apprende dal portale web ufficiale. La protesta di stamane intanto ha sortito gli effetti sperati, in quanto è sfociata in un incontro presso la Presidenza del Consiglio regionale, in cui sono state riconosciute le preoccupazioni dei lavoratori circa le tempistiche alquanto strette per una procedura ad evidenza pubblica ed è stata strappata la promessa di una decisione definitiva entro dieci giorni – aggiunge la nota pubblicata. Noi, dal canto nostro, vigileremo su questo termine e chiederemo successivamente una specifica Commissione per conoscere le motivazioni della scelta risolutiva – si apprende dal portale web ufficiale. Ci auguriamo quindi che i propositi si concretizzino al più presto al fine di assicurare il futuro occupazionale a dipendenti e collaboratori, che oggi con la loro professionalità e competenza garantiscono quotidianamente la piena operatività della struttura, con piena soddisfazione di atleti e utenti”, concludono Blasioli e Paolucci – precisa la nota online. (com/red)

