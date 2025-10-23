Consiglio Regionale, la nota. Paolucci: Dal rendiconto Inps un quadro nero per la provincia di Chieti

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Dal Rendiconto Sociale Inps 2024 emerge con chiarezza un quadro drammatico per la provincia di Chieti e per l’intero Abruzzo: aumentano gli inoccupati, cresce la precarietà, peggiora la condizione giovanile e si allarga la forbice tra uomini e donne nelle retribuzioni – precisa il comunicato. La Regione continua a restare immobile, mentre la manovra del Governo nazionale ignora completamente i problemi reali di lavoratori, famiglie e imprese – si apprende dalla nota stampa. È arrivato il momento di smettere di negare tanta e tale evidenza, così come di denunciarla: dobbiamo lavorare insieme a una soluzione per evitare che gli scricchiolii odierni di un sistema economico e industriale che sono stati un miracolo per la provincia di Chieti, diventino crepe e sgretolino l’economia abruzzese”. Così il capogruppo del Pd Silvio Paolucci, commentando i dati del rapporto INPS. “Serve un tavolo su cui analizzare i dati e proporre soluzioni concrete – propone Paolucci – , perché la situazione è seria, è grave ed è inaffrontata come dicono tutti gli indicatori e non solo la denuncia politica – si legge sul sito web ufficiale. Il tasso di disoccupazione diminuisce solo perché c’è meno gente che cerca lavoro, ma la realtà è che aumentano gli inoccupati e peggiora in modo drammatico la condizione dei giovani, per i quali si può ormai parlare di un vero de profundis occupazionale – si apprende dalla nota stampa. La provincia di Chieti, in particolare, registra un incremento dei contratti a termine e in somministrazione, segno di un mercato del lavoro sempre più precario e frammentato – recita il testo pubblicato online. Cresce anche il numero delle persone che usufruiscono della Naspi, la disoccupazione e si registra un aumento esponenziale della Cassa Integrazione, pari al +67% rispetto allo scorso anno – aggiunge testualmente l’articolo online. È il segno di un sistema economico fragile e di politiche del lavoro completamente assenti – Nonostante la propaganda di Marsilio e Magnacca, tesa a descrivere l’Abruzzo come il Paese delle Meraviglie, c’è anche una forte discriminazione di genere nelle retribuzioni, con le donne che continuano a percepire stipendi e pensioni mediamente più bassi del 35% rispetto agli uomini – precisa la nota online. Un dato indegno di un Paese moderno e di una Regione che non riesce ancora a varare una legge per evitare che ciò accada, che noi abbiamo presentato tre anni fa e che ad oggi non è stata ancora calendarizzata nei lavori del Consiglio regionale per arrivare all’approvazione – si apprende dalla nota stampa. Nella realtà quotidiana famiglie e imprese, l’Abruzzo tutto, vive un cortocircuito pericoloso: meno lavoro stabile, redditi in calo e diseguaglianze crescenti – La Regione, supina di fronte al Governo nazionale, non mette in campo nessuna azione di contrasto, mentre si aggravano tutte le criticità sociali e produttive già segnalate da mesi: dalla disoccupazione giovanile alla povertà, fino alla crisi del welfare territoriale – Non c’è una sola misura che vada nella direzione di affrontare questi nodi – precisa il comunicato. Il quadro tracciato dall’Inps – conclude Paolucci – è un atto d’accusa verso chi governa l’Abruzzo e il Paese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Non bastano slogan e promesse: servono politiche vere, investimenti e riforme capaci di restituire stabilità, giustizia sociale e futuro ai cittadini abruzzesi”. (com/red)

