Consiglio Regionale, la nota. Paolucci deficit sanità: “No dai Revisori dei Conti sulla delibera per la copertura del disavanzo”

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– “Il Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Abruzzo ha espresso un parere non positivo al DDL di copertura del Disavanzo di 113.064.242,05 euro del Servizio Sanitario Regionale, risultante dal Conto Economico del 4° trimestre 2024. Il piano del Governo regionale è stato bocciato anche dai controllori dell’Ente, cosa che certifica come fondati tutti gli allarmi da noi dati in questi anni sull’assenza di governance da parte della destra anche sul comparto più importante fra le competenze regionali, la sanità“, così il capogruppo Pd Silvio Paolucci sul documento – recita il testo pubblicato online. “Il parere è chiaro e drastico e sottolinea che la documentazione presentata è insufficiente per effettuare le opportune verifiche e controlli di legge – ribadisce Paolucci – . In pratica mancano documenti essenziali e non da poco: prospetti contabili delle variazioni; il prospetto degli equilibri di bilancio che tenga conto delle variazioni proposte; il conto economico al IV trimestre per il disavanzo sanitario regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Insomma un pasticcio alla Marsilio – recita il testo pubblicato online. Lacune tanto gravi che il Collegio non è stato in grado di esprimere un giudizio tecnico sulle misure proposte dalla Giunta, invitando a fornire la documentazione necessaria per garantire una valutazione accurata e trasparente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Inoltre, non si conosce l’entità del disavanzo del 2024, non si conosce l’entità di quello del 2025, non si capisce quali azioni, a parte l’aumento delle tasse e i tagli annunciati, verranno mese in campo per uscire dalle attuali e pesanti criticità e, soprattutto, per evitare di trovarsi nuovamente scoperti per il futuro – riporta testualmente l’articolo online. Tutto questo significa solamente una cosa: che la sanità in Abruzzo non ha una governance – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Se non governassero da sei anni potremmo dire dilettanti allo sbaraglio, ma in base alla gestione fin qui vista, forse è anche peggio”. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 17, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it