Consiglio Regionale, la nota. Paolucci e Blasioli su stato di agitazione Tua: Ragioni legittime. Così il TPL non ha futuro

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:01 dicembre 2025 – 14:15- “Siamo presenti oggi alla manifestazione sindacale dei lavoratori TUA e sosteniamo con convinzione le loro ragioni espresse nella mobilitazione sindacale di oggi a Pescara – La situazione che si sta profilando desta forte preoccupazione: siamo vicini ai lavoratori, che hanno avviato lo stato di agitazione per condizioni ormai non più sostenibili, e siamo al fianco delle organizzazioni sindacali che da tempo denunciano criticità gravi, messe nero su bianco nella richiesta di procedura di raffreddamento”, così il capogruppo PD in Consiglio regionale Silvio Paolucci con il consigliere e vicepresidente del Consiglio Antonio Blasioli – precisa la nota online. “Le motivazioni elencate dai sindacati delineano un quadro serio – sottolineano – : dal mancato rispetto di più accordi e norme contrattuali alla condizione critica dei mezzi, con manutenzioni insufficienti e problematiche nelle officine – recita la nota online sul portale web ufficiale. A ciò si aggiungono tempi di percorrenza non idonei, una crescente disorganizzazione delle corse e la carenza di personale, tale da non garantire neppure ferie e permessi – Sono state inoltre segnalate mancate convocazioni sindacali, la mancata nomina dell’Addetto all’esercizio per la U.d.P. di Chieti, criticità nella bigliettazione a bordo, nella gestione del Terminal Bus extraurbano di Pescara e nella regolamentazione delle fermate, oltre ai problemi legati alle nuove subconcessioni, che hanno generato nuovi disservizi, e ai disagi derivanti dal mancato carico e scarico – aggiunge testualmente l’articolo online. A tutto questo si sommano gli effetti pesantissimi del deficit sanitario, che continua a produrre tagli sensibili e importanti anche sul trasporto pubblico, trasferendo i disagi direttamente sull’utenza e sugli operatori – aggiunge la nota pubblicata. Una gestione fallimentare che rischia di aggravarsi ulteriormente: con il bilancio di previsione 2026 e con accantonamenti sanitari già pari a 126 milioni, il comparto dei trasporti regionali rischia seriamente di essere travolto, stanti le condizioni attuali – Siamo inoltre di fronte a una mancanza di trasparenza preoccupante, come dimostra la non pubblicazione degli atti del Cda e la richiesta inevasa di un incontro istituzionale con la Regione – si apprende dalla nota stampa. Di questo ci faremo carico nelle commissioni competenti, a partire da quella dei Trasporti, e, se necessario, anche quella di Vigilanza – viene evidenziato sul sito web. Rivolgiamo un appello: così non si può andare avanti – precisa la nota online. Le aree interne, già fragili, rischiano di subire i tagli più pesanti – precisa il comunicato. Occorre un cambio di passo immediato, prima che il sistema del trasporto pubblico regionale venga definitivamente compromesso”. (com/red)

