Consiglio Regionale, la nota. Paolucci e gruppo PD su incidente sul lavoro a Torino di Sangro: “Vicini alla famiglia”

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– “Di fronte alla perdita di un altro giovane lavoratore, colpito dal braccio di una betoniera in un cantiere di Torino di Sangro, non possiamo che unirci al cordoglio della famiglia del 46enne e pretendere che la sicurezza dei luoghi di lavoro sia la priorità”, così il capogruppo PD Silvio Paolucci – aggiunge la nota pubblicata. “Con i suoi 17 morti sul lavoro del 2024, l’Abruzzo resta tra le regioni più colpite a livello nazionale – si apprende dalla nota stampa. Indispensabile attivare gli strumenti per fare concretamente prevenzione, un’azione che attraverso il Comitato regionale prevenzione e sicurezza sul lavoro è fra le competenze della Regione, ma che abbiamo visto agire con lentezza negli anni di Marsilio”. (com/red)

