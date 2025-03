Consiglio Regionale, la nota. Paolucci e Mariani: annunciata visita ispettiva al SS. Annunziata

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– “La Commissione Vigilanza andrà in ispezione a Chieti negli spazi dell’ospedale SS. Annunziata interessati dai lavori di messa in sicurezza per avere garanzie sull’impatto che avranno per la vita dei reparti e l’erogazione delle prestazioni – precisa il comunicato. La seduta di oggi è stata un’altra occasione per fare chiarezza sugli interventi nel blocco C dell’ospedale clinicizzato di Chieti, annunciati dall’ex manager della Asl 2 a pochi giorni dalla fine del suo mandato, con delocalizzazioni e senza un cronoprogramma che assicurasse la continuità sanitaria e la permanenza sul territorio – riporta testualmente l’articolo online. Abbiamo appreso che se non ci fosse stata la mobilitazione, con il serrato confronto alimentato da Comune di Chieti e Università d’Annunzio sui lavori, ci sarebbe stato il rischio che il presidio si sarebbe paralizzato, con enormi conseguenze non solo sull’attività dell’ospedale, ma sulla permanenza della didattica e dell’azione universitaria che assicura qualità e formazione a tutto il territorio provinciale e regionale – Confronto doveroso, quello di oggi, ma resteremo convocati, finché non ci saranno certezze sia sul cantiere e sia sulle coperture economiche dei lavori, che sarebbero comunque partiti senza alcuna chiarezza sul tema senza mobilitazione”, commentano il capogruppo Pd in Consiglio regionale Silvio Paolucci e il presidente della Commissione Sandro Mariani – precisa la nota online. “Oggi è sventato il rischio di chiudere in fretta una gestione del cantiere che avrebbe dovuto essere condivisa con tutti i soggetti interessati, come ha ben rimarcato anche il magnifico Rettore Liborio Stuppia anche oggi – aggiungono Paolucci e Mariani – Ingiustificata, dunque, la fretta dell’ex Schael di sgomberare la palazzina C, sul cui cantiere sarà ora la Commissione tecnica, chiesta e ottenuta dall’Ateneo, a controllare che il tutto avvenga limitando al massimo ogni tipo di disagio per gli utenti, esattamente come chiesto da tutti i soggetti che si sono mobilitati – aggiunge la nota pubblicata. Sulle coperture economiche e la restituzione dei locali agibili, in modo che l’intero corpo C potesse diventare una sorta di backup per proseguire i lavori sulle altre parti su cui si doveva lavorare, c’è una maggiore contezza, grazie alle certezze chieste dall’Università, che senza l’accordo raggiunto si sarebbe vista riconsegnare locali grezzi, inutilizzabili dal punto di vista sanitario – Ringraziamo sia il Rettore Liborio Stuppia e sia il sindaco di Chieti Diego Ferrara, che hanno compreso l’importanza di agire e di assicurare risposte alla comunità. I lavori dovranno concludersi entro la fine dell’anno, la Commissione Vigilanza attivata oggi sicuramente è stata un approdo importante, perché questa problematica non era mai arrivata in Consiglio, pur interessando la comunità in modo così massivo – Veglieremo affinché gli impegni presi sullo svuotamento, sulla riconsegna dei reparti e sui tempi, siano rispettati, perché oltre alla continuità sanitaria va assicurato il futuro dell’Università, come ha ben chiarito il rettore Stuppia – si legge sul sito web ufficiale. Tutto dovrà essere compiuto in tempo con le ispezioni dell’ANVUR nel 2027, in modo da mantenere la continuità didattica e non correre il rischio che i mille medici che lavorano per il servizio sanitario nazionale, debbano essere costretti ad andare via dall’Abruzzo con tutte le conseguenze del caso”. (com/red)

