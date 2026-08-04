Consiglio Regionale, la nota. Paolucci e Pietrucci su crisi call center e IA: impegno della Regione su tavolo operativo

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:04 agosto 2026 – 17:54- Oggi, in Conferenza dei Capigruppo, su richiesta del capogruppo del Partito Democratico, Silvio Paolucci, e del consigliere regionale, Pierpaolo Pietrucci, è stato portato all’attenzione delle istituzioni regionali l’allarme lanciato dalle organizzazioni sindacali sul futuro del settore call center. Nel corso della riunione sono stati auditi i rappresentanti di Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilfpl Uil, che hanno illustrato ai Capigruppo la crescente preoccupazione per gli effetti dell’intelligenza artificiale sul comparto del customer care e dei servizi CRM/BPO, ribadendo la necessità di governare la transizione tecnologica attraverso politiche di tutela del lavoro, formazione e riqualificazione professionale – si apprende dalla nota stampa. “I sindacati hanno rappresentato con grande chiarezza una situazione che non può essere sottovalutata – dichiarano Paolucci e Pietrucci –. Parliamo di un settore che in Abruzzo occupa oltre 3.000 lavoratrici e lavoratori e che rischia di subire profonde trasformazioni se l’innovazione tecnologica non sarà accompagnata da adeguate politiche pubbliche”. “Al termine dell’incontro – scrivono – il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri ha assunto l’impegno di promuovere, in tempi brevi, un tavolo di confronto con gli assessori regionali, Tiziana Magnacca e Roberto Santangelo, alla presenza delle organizzazioni sindacali, per affrontare nel merito le criticità del comparto e individuare possibili strumenti di intervento”. “Accogliamo con soddisfazione l’impegno assunto oggi dal presidente Sospiri – proseguono Paolucci e Pietrucci –. Era esattamente l’obiettivo della nostra richiesta di convocazione della Conferenza dei Capigruppo: trasformare l’allarme lanciato dai sindacati in un’iniziativa istituzionale della Regione, affinché dalle preoccupazioni si passi finalmente a un confronto operativo e a possibili soluzioni”. “Gli esiti del tavolo – si legge nella nota congiunta – saranno successivamente riportati in una nuova riunione della Conferenza dei Capigruppo, consentendo al Consiglio regionale di seguire l’evoluzione della vertenza e le iniziative che la Giunta intenderà assumere”. “Adesso attendiamo che al confronto seguano decisioni concrete – concludono Paolucci e Pietrucci –. L’intelligenza artificiale rappresenta una straordinaria opportunità di innovazione, ma non può tradursi in una riduzione indiscriminata dell’occupazione – La Regione ha il dovere di governare questa transizione, investendo nella riqualificazione delle competenze, nelle politiche attive del lavoro e in un confronto costante con le parti sociali – precisa il comunicato. Continueremo a seguire questa vertenza affinché nessun lavoratore venga lasciato solo e l’innovazione diventi un’opportunità di sviluppo e non un fattore di esclusione sociale”. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it