Consiglio Regionale, la nota. Paolucci e Pietrucci su incidente sul lavoro a Bazzano: triste primato per l’Abruzzo

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:04 maggio 2026 – 18:17- “Siamo rimasti sconcertati per l’assurdo e tragico incidente sul lavoro che ha strappato la vita a Marco Rocchini in una fabbrica di Bazzano – recita il testo pubblicato online. Nel porgere le nostre più sentite e vere condoglianze ai familiari, ci preme tornare su un argomento delicato e da affrontare in tutti i modi possibili: la sicurezza nei posti di lavoro – riporta testualmente l’articolo online. L’Abruzzo è la regione che detiene il triste primato di incidenti e morti sul lavoro – E questo sta a significare che qualcosa non funziona e bisogna apportare correttivi immediati affinché la mattanza di lavoratori abbia fine – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La morte tragica di Marco Rocchini, grande lavoratore, stimato e rispettato da tutti, che lascia la moglie e la figlia, deve suonare come ultimo campanello di allarme nelle falle di un sistema di sicurezza nei luoghi di lavoro che i dati forniti dall’Inail dichiarano non più sostenibili per L’aquila e L’Abruzzo – Per quel che ci compete ci attiveremo subito, insieme alle rappresentanze dei lavoratori, per definire fino in fondo la tematica della sicurezza – Un impegno al quale dedicheremo tutte le nostre forze”. Così, in una nota i consiglieri regionali PD, Silvio Paolucci e Pierpaolo Pietrucci – precisa il comunicato. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 17, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it