Consiglio Regionale, la nota. Paolucci: felice per assoluzione di Di Pangrazio

– “Sono sinceramente contento per l’assoluzione di Gianni Di Pangrazio, che dopo oltre un anno di sospensione dalla sua carica da sindaco oggi potrà tornare alla guida della città di Avezzano – recita il testo pubblicato online. Un’assoluzione che rende giustizia alla persona, nonostante lo stop imposto dalla legge Severino, che ha di fatto congelato l’azione di un sindaco che ha più volte avuto la fiducia della comunità”, così il capogruppo Pd in Consiglio regionale, Silvio Paolucci – aggiunge la nota pubblicata. “Nell’augurare al primo cittadino buon lavoro, mi preme però sottolineare l’esigenza che chi vive trincee istituzionali, come lo sono ad esempio i Comuni, deve poter essere trovare sistemi di garanzia normativi più solidi di quelli attualmente previsti – precisa il comunicato. La sospensione imposta è risultata ingiusta a fronte della riabilitazione piena di questo pronunciamento della Corte d’appello dell’Aquila, segno che sulla “Severino” occorre aprire una riflessione senza pregiudizi”. (com/red)

