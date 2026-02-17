- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Febbraio 17, 2026
Politica

Consiglio Regionale, la nota. Paolucci: Il Programma Operativo non salva l’Abruzzo, è un commissariamento mascherato

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:17 febbraio 2026 – 09:46-  “Altro che rilancio della sanità abruzzese: il Programma Operativo 2026-2028 rappresenta nei fatti una sorta di commissariamento mascherato da parte del governo nazionale, politicamente amico del presidente Marco Marsilio”, così il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, Silvio Paolucci, commenta il parere condizionato, con prescrizioni da recepire obbligatoriamente, espresso dal Tavolo ministeriale sul Programma Operativo presentato dalla Regione – “Il giudizio dei ministeri – sottolinea Paolucci – smonta la narrazione della Giunta: non siamo davanti a uno strumento capace di rimettere in piedi il sistema sanitario, ma a un documento che viene sostanzialmente riscritto da Roma, a partire dalle entrate fino alla spesa – Le richieste di ulteriori risparmi su farmaceutica e dispositivi, insieme alla revisione delle stime del Fondo sanitario nazionale, dimostrano che la Regione non ha un vero controllo della propria programmazione – Il fatto che il Tavolo imponga parametri più stringenti e verifiche su personale, consulenze e contratti indica chiaramente che il Programma non è autonomo ma sottoposto a un controllo politico e tecnico esterno – aggiunge testualmente l’articolo online. Non è questa la strada per salvare la sanità abruzzese – conclude Paolucci –. Siamo davanti a un piano che nasce già condizionato e che rischia di tradursi in nuovi tagli e minori servizi per i cittadini – Altro che rafforzamento del sistema pubblico, lascia esterrefatti la decisione della Giunta di affidare servizi ai privati, di fatto questo non salva la sanità e, soprattutto non può essere la soluzione”. (com/red) 

