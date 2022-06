Consiglio Regionale, la nota. Paolucci: interpellanza su licenziamenti Trigano

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Tutto tace dalla Regione sulle scadenze contrattuali di fine giugno alla Trigano: sono ben 120 i contratti al capolinea e circa 30 quelli che l’azienda non rinnoverà di sicuro, ci fanno sapere i sindacati – precisa la nota online. Eppure avevamo chiesto di attivare alternative alla perdita del lavoro, di mettere in campo strategie per evitare sofferenze alle aziende, come quella di Paglieta, che ha penuria di commesse, ma un elevato livello produttivo, simbolo di un paradosso in cui, senza iniziative, verranno a trovarsi tante aziende abruzzesi, specie nell’automotive”, così il capogruppo regionale Pd, Silvio Paolucci che annuncia un’interpellanza per coinvolgere l’esecutivo – recita il testo pubblicato online. “Non è pensabile che la Regione resti ancora inerte – dichiara Paolucci – e, soprattutto, non attivi delle strategie capaci di rispondere alle esigenze del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Servono interventi a sostegno sia della produttività e sia del lavoro, perché ci troviamo di fronte ad aziende che non vivono vere e proprie crisi, infatti la produzione del Van in Provincia di Chieti occupa circa 600 persone fra dirette e indotto ed è in crescita, ma nonostante la richiesta e gli ordinativi, sono a rischio numerosi posti di lavoro: sono già circa 80 ler persone che hanno perduto il lavoro, altri 30 posti sono a rischio a fine giugno e a fine agosto ci saranno ulteriori scadenze di contratti – aggiunge la nota pubblicata. È urgente salvaguardare i lavoratori, bisogna farlo istituendo un tavolo capace di occuparsi anche delle questioni dell’approvigionamento di materie prime dai fronti caldi del mondo e e del sostegno alla transizione energetica che è un passaggio cruciale per molte aziende – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Non è pensabile l’inerzia di oggi, perché tutto ciò accade in un mercato che sta conoscendo una nuova espansione per le maggiori richieste di van da parte del pubblico italiano ed europeo – aggiunge testualmente l’articolo online. C’è, di conseguenza, il rischio di non riuscire a rispondere al mercato appena ci sarà la disponibilità dei materiali, per via della perdita di posti di lavoro, mettendo così l’intero comparto presente abruzzese in difficoltà”. (com/red)

- Pubblicità -

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it