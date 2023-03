Consiglio Regionale, la nota. Paolucci (PD) su fondi UE: “A rischio 32 milioni”

- Advertisement -

Consiglio Regionale dell'Abruzzo

– “Se il Governo regionale non si metterà a programmare seriamente, resta concreto e imminente il rischio di perdere i 32 milioni di risorse europee non spese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un allarme che abbiamo lanciato da mesi e che la Cgia oggi ha confermato, cristallizzando un’inerzia durata 4 anni e ribadendo che la politica europea del centrodestra è stata di sola sussistenza: circa 70 progetti l’anno sul FSE, nessuna idea per la nuova programmazione e quella in corso del tutto ferma, perché incapace di intercettare interesse e opportunità per cittadini, famiglie e imprese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Questa è una fotografia imbarazzante per una regione che deve risollevarsi dopo crisi e pandemia”, il commento del capogruppo Pd Silvio Paolucci sullo stato dell’arte in merito alla programmazione europea – si apprende dal portale web ufficiale. “Quali sono i meriti programmatori di questo esecutivo? Una domanda retorica, perché la risposta è nei numeri ed è chiarissima: nessun merito, perché la programmazione non c’è – ribadisce Silvio Paolucci – Se ci fosse, ci sarebbero anche i bandi, scomparsi dai siti dove si incrociano le opportunità in arrivo dall’Europa – si legge sul sito web ufficiale. Sul FESR l’avanzamento vero sui pagamenti monitorati è a circa il 76% di spesa, di cui 1/3 dell’importo finisce nel Fondo centrale di garanzia, gestito dal Microcredito centrale – si apprende dalla nota stampa. In pratica la Regione ha portato avanti una “spesa facile”, senza bandi e senza progetti, funzionale solo a scongiurare il disimpegno – aggiunge testualmente l’articolo online. Ha lavorato esclusivamente per raggiungere tale obiettivo, ma questa non è programmazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Una riprova ulteriore sta nel fatto che sull’FSE, sul 106,6 milioni di pagamenti monitorati, l’avanzamento vero di spesa non va oltre il 79%, con 54 milioni di euro, vale a dire oltre la metà della spesa complessiva, assorbiti dalla quota della CIGD (Trattamento Integrazione Salariale In Deroga A Lavoratori Per Emergenza Covid-19). In sostanza, anche qui l’attività della Regione è stata nulla – si apprende dal portale web ufficiale. Nel frattempo la nuova programmazione risulta maggiormente dotata di risorse, ma questo non perché c’è stato lavoro positivo da parte di chi governa per incrementare fondi e programmazione europea, succede semplicemente perché l’Abruzzo si è impoverito – recita il testo pubblicato online. Non è una foto allegra quella che arriva dai monitoraggi, purtroppo – Né lusinghiera per questa classe dirigente, che anche su questo fronte fa il minimo sindacale per restare a galla, non investe a favore della comunità, né rischia per avere maggiori risorse e possibilità di spesa – si apprende dal portale web ufficiale. Galleggia – si apprende dal portale web ufficiale. E questa è cosa diversa dal governare”. (com/red)

E' quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d'Abruzzo.