Consiglio Regionale, la nota. Paolucci: solidarietà alla Cgil di Ortona (CH)

– “Sono vicino e solidale alla CGIL per il nuovo attacco alla sede di Ortona, ma anche allarmato per il susseguirsi di raid che sono espressione del clima politico che si sta instaurando e di una regia unica che unisce i fatti accaduti a Teramo e Pescara per mano di gruppi di sedicenti No-vax. Arrivi una condanna netta da parte delle istituzioni tutte”, così il capogruppo Pd in Consiglio regionale Silvio Paolucci – precisa la nota online. “Ora più che mai va sollecitato il dialogo e il coinvolgimento delle parti sociali nelle scelte che riguardano la comunità – incalza Paolucci – Non possiamo restare inerti a registrare i danneggiamenti dei presidi territoriali dei lavoratori – Ora più che mai la politica e le istituzioni devono far sentire la loro voce, mettere in campo iniziative chiare a difesa dei lavoratori e del sindacato”. (com/red)

