Consiglio Regionale, la nota. Paolucci su delibera accorpamento Arap-Aruap: “Sfiduciata l’Assessore Magnacca”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Gli emendamenti della maggioranza a firma Di Matteo e Campitelli rappresentano un netto cambio di rotta rispetto al disegno di legge sulla costituzione della nuova Agenzia per le Attività Produttive presentata dall’Assessore Magnacca, intervenendo sia sul percorso di fusione con il Consorzio Industriale Val Pescara rendendolo legittimo ai sensi di legge, sia ripristinando le nomine in seno al Consiglio Regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il progetto fallimentare presentato dall’assessore alle Attività produttive, valutato negativamente sin dal primo istante dalle opposizioni, è stato affossato e smentito da Marsilio e dalla maggioranza stessa”, così il capogruppo PD in Consiglio regionale Silvio Paolucci dopo la seduta congiunta delle Commissioni consiliari Bilancio e Attività produttive – si apprende dalla nota stampa. “Gli emendamenti discussi oggi sul disegno di legge voluto dall’assessore Magnacca su Arap/Aruap, sconfessano la sua linea e quella dell’esecutivo – incalza Paolucci – . Il Consiglio regionale censura molti aspetti dubbi del testo, praticamente riscrivendolo e così creando un pasticcio istituzionale grave anche politicamente, questo dopo mesi di attesa della riforma dal pomposo annuncio dell’operazione e di stallo dell’operatività dell’importante braccio operativo della Regione qual è l’Arap. Una censura pesante, a fronte di altrettanto pesanti dubbi di legittimità sia tecnica che politica che aveva il testo e che siamo stati i primi a denunciare chiedendone la revoca, per i profili di danno potenziale e colpa grave che la stesura presentava a carico della Regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La maggioranza ha di fatto vanificato una riorganizzazione voluta dall’assessora per l’ARAP risultata in un senso persino contrario alle norme del Codice Civile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un punto nodale, poi, è l’attribuzione al Consiglio Regionale della competenza per le nomine all’interno dell’ARAP, una scelta che sposta il baricentro decisionale e la responsabilità delle scelte dirigenziali dall’esecutivo all’organo legislativo, contrariamente a quanto disposto in origine – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Resta però da chiarire la dichiarata situazione debitoria dell’ARAP cosi come si continua a ritenere che la nuova Agenzia debba occuparsi delle questioni inerenti le aree industriali e non come avvenuto in questi anni avere ulteriori compiti, che dietro la nominativa funzione di “Promozione del territorio” ha poi nascosto persino spese per il “Festival Della Birra”. Nonostante le ripetute segnalazioni e la necessità di affrontare con urgenza le criticità finanziarie dell’Ente, l’attuale confronto non ha offerto soluzioni concrete, o un piano per il risanamento che deve occuparsi di manutenzioni assenti e sempre a carico delle imprese – recita la nota online sul portale web ufficiale. La Regione prima di fare promozione dovrebbe occuparsi di migliorare le zone industriali, cosa che non abbiamo ancora visto accadere – recita la nota online sul portale web ufficiale. La Commissione ha concluso i suoi lavori con l’impegno di riconvocare l’Assessore competente per audirla sugli emendamenti presentati dalla maggioranza, radicalmente impattanti rispetto al testo di Giunta – si legge sul sito web ufficiale. Una sorta di “forche caudine” per la Magnacca, sfiduciata nel merito del proprio operato”. (com/red)

