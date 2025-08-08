Consiglio Regionale, la nota. Paolucci su revoca di Schael: A Torino sono bastati sei mesi per conoscerlo

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “L’ex direttore generale della Asl 2 Abruzzo Thomas Schael, dopo quasi sei anni di reggenza a Chieti, a Torino è durato meno di sei mesi – aggiunge la nota pubblicata. Una differenza temporale che dice più di tante parole – Lì evidentemente non è servito molto tempo per valutare esiti e approccio gestionale, mentre da noi abbiamo pagato a lungo e ancora paghiamo il conto salato delle sue scelte, delle tante promesse mancate e di una gestione che ha lasciato il segno solo per i problemi che ha generato”, così il capogruppo Pd Silvio Paolucci che aggiunge: “Il Distretto sanitario chiuso a Chieti Scalo senza alternativa, i presìdi territoriali mai realmente potenziati, gli investimenti sull’edilizia sanitaria e il Pnrr mai partiti, la rete di emergenza e urgenza smantellata in tutta la provincia, le decisioni verticistiche non condivise con i territori, la perdita di servizi essenziali per i cittadini, l’enorme deficit della Asl nonostante i tagli: questo è il lascito che ancora oggi pesa sulla sanità locale – incalza Paolucci – . Fa quasi sorridere, se non ci fosse da riflettere seriamente, che laddove servivano risultati rapidi e tangibili, la direzione sia stata archiviata nel giro di pochi mesi – precisa la nota online. Qui, invece, è rimasta a lungo, senza lasciare una traccia particolarmente memorabile, se non quella dei disagi vissuti dai cittadini – precisa il comunicato. Il “modello Schael”, tanto decantato da Marsilio, alla prova dei fatti si è rivelato per ciò che era: un esperimento malriuscito”. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it