Consiglio Regionale, la nota. Paolucci su scomparsa di Marco Verticelli

– “Con Marco Verticelli scompare prematuramente un uomo di partito e un operativo rappresentante istituzionale, un’altra brutta perdita per la politica del territorio”, così il capogruppo Pd in Consiglio regionale Silvio Paolucci – aggiunge la nota pubblicata. “Vicepresidente della Regione, assessore all’agricoltura, un impegno continuato anche dopo l’ultima carica, segno di una passione grande e di uno spirito di servizio sempre vivo – continua Paolucci – È stato un vero e proprio tutore dell’agricoltura da assessore, convinto dell’esigenza del sostegno della Regione, ma promotore dell’innovazione di un comparto importante per l’economia abruzzese, a cui ha lavorato attivamente nelle istituzioni – precisa il comunicato. Una visione che lo ha accompagnato sempre, sia nel percorso politico dentro al partito, sia in quello tecnico, con la messa a servizio delle sue competenze verso gli enti del territorio, come l’Ente porto di Giulianova – viene evidenziato sul sito web. Alla famiglia giunga il più sincero abbraccio per questa perdita”. (com/red)

