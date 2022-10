Consiglio Regionale, la nota. Paolucci su scomparsa Maria Teresa Letta

- Advertisement -

– “Con la scomparsa della professoressa Maria Teresa Letta, l’Abruzzo e l’Italia perdono una donna che si è sempre spesa nell’aiuto verso il prossimo, un ruolo che ha espresso da protagonista nella Croce Rossa e nelle tante prime linee che l’hanno vista agire nel suo percorso”, così il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Silvio Paolucci – precisa la nota online. “È stata una presenza di riferimento per il territorio, cosa che ho avuto modo di toccare con mano negli anni in cui ho ricoperto la carica di assessore regionale nelle diverse occasioni di sinergia e collaborazione che mi hanno consentito di conoscerla – si legge sul sito web ufficiale. Alla famiglia Letta, giunga il mio abbraccio per questa grave perdita” ha sottolineato il capogruppo Pd. (com/red)

