Consiglio Regionale, la nota. Paolucci su viabilità area industriale teatina

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Quattro anni di governo regionale e zero euro di investimenti per la viabilità del comprensorio industriale di Vasto, San Salvo e Val di Sangro, il più importante e produttivo d’Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Oggi il consigliere Febbo lo conferma, aspettiamo con ansia una conferenza in cui annunci quanti fondi la Regione ha stanziato per i servizi e le strade, non per cercare di attestarsi un lavoro sulla pubblica illuminazione che pagheranno le aziende del comprensorio come nel caso specifico – riporta testualmente l’articolo online. Vero è che il centrodestra non ha saputo trovare un euro da destinare allo scopo e l’atteggiamento della Giunta regionale è davvero indecente, perde tempo in comunicati stampa e annunci, ma non produce un solo atto per cambiare lo stato delle strade colabrodo e la situazione da terzo mondo delle infrastrutture nell’area industriale”, duro il commento del capogruppo Pd in Consiglio regionale Silvio Paolucci che sullo stato della viabilità e servizi nell’area industriale di Vasto, San Salvo e Val di Sangro ha presentato un’interpellanza all’esecutivo – aggiunge testualmente l’articolo online. “Ad oggi, infatti, alla propaganda non sono seguite azioni, nonostante lo stato di quelle aree sia diventato un caso di sicurezza pubblica per lavoratori e mezzi aziendali che vi transitano, ma anche un triste e poco dignitoso biglietto da visita delle nostre principali aree industriali per quanti vengono da fuori e conoscono il valore delle aziende che lì si trovano e producono e per cui le buche e il buio sono costi – incalza Paolucci – La Giunta deve dire se per affrontare questa inedita emergenza, nota da anni e sempre più ammalorata, hanno fondi pronti o chiacchiere – Se fondi non ci sono dicessero alle aziende di sopperire le loro mancanze, senza prendere in giro nessuno – Serve un impegno concreto e diretto e non può farlo l’Arap, com’è stato reso noto anche al Prefetto, proprio perché procedendo con un project financing, le spese saranno a carico delle aziende, tanto che per interventi di 3 milioni ci sono realtà che andrebbero a pagare anche un milione di euro e vantarsi di questo o cercare di intestarsi questo come sta facendo oggi il consigliere Febbo ci sembra non solo scorretto, ma un vero e proprio atto di sciacallaggio politico”. (com/red)

