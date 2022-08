Consiglio Regionale, la nota. Papa Francesco all’Aquila: info diretta video

- Advertisement -

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– Sui canali social del Consiglio regionale dell’Abruzzo e sulla pagina istituzionale sarà trasmessa la diretta degli eventi collegati alla visita di Papa Francesco all’Aquila in occasione della Perdonanza Celestiniana – si legge sul sito web ufficiale. La trasmissione inizierà indicativamente alle ore 08.30 con le immagini del primo momento in Piazza Duomo dove il Santo Padre, accolto dalle autorità, saluterà i familiari delle vittime del sisma 2009 e una delegazione di detenuti abruzzesi accompagnati dal Garante, Gianmarco Cifaldi – precisa la nota online. Dalle ore 10.00, dal Piazzale della Basilica di Collemaggio, sarà trasmessa la Santa Messa, Angelus e il rito dell’apertura della Porta Santa – Immagini e video in concessione da “Vatican Media”. Lo streaming andrà in onda sul canale Youtube al link https://youtu.be/TiwFTB-tO58 e sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/abruzzoconsiglioregionale

