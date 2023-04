Consiglio Regionale, la nota. Par condicio in vista delle amministrative

- Advertisement -

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– In vista delle elezioni amministrative dei giorni 14 e 15 maggio del 2023, ai sensi della Legge n. 28 del 22.2.2000 e in ottemperanza all’ordinanza dell’ufficio elettorale della Prefettura dell’Aquila del 21/03/2023 (Prot. n. 2913 del 22.3.2023), l’Ufficio Stampa del Consiglio regionale dovrà rispettare il divieto di svolgere attività di comunicazione, ad accezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle funzioni istituzionali – aggiunge la nota pubblicata. Considerato che tra i Comuni abruzzesi solo 31 saranno coinvolti nella tornata elettorale, appare ravvisabile il doversi prevedere una limitazione dell’attività giornalistica che sia compatibile con le esigenze della comunicazione complessiva dell’Ente – si apprende dalla nota stampa. La pubblicazione di comunicati, notizie e altro materiale giornalistico, compatibilmente con il rispetto dei requisiti di “impersonalità e della indispensabilità” della comunicazione, quindi, potrà attuarsi nei casi di non collegamento del prodotto giornalistico con i Comuni interessati – Saranno esclusi dalla pubblicazione, pertanto, tutti gli atti aventi valenza comunicativa provenienti dai Consiglieri regionali e dai Gruppi consiliari, che riguardino direttamente o indirettamente i territori interessati dalle elezioni amministrative, salvaguardandosi la comunicazione istituzionale legata all’attività politica del Consiglio regionale, comprese Commissioni, Sedute consiliari e particolari eventi di carattere istituzionale svolti nelle sedi del Consiglio – aggiunge testualmente l’articolo online. Le predette limitazioni rimarranno vigenti fino alla conclusione della tornata elettorale con possibile prolungamento fino al 29 maggio 2023, in caso di eventuali turni di ballottaggio – riporta testualmente l’articolo online.

