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Politica

Consiglio Regionale, la nota. Parchi della Memoria storica della Resistenza, in Commissione voto unanime alla proposta del centrosinistra

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Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:14 luglio 2026 – 16:28- La Quinta Commissione consiliare “Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro”, presieduta da Paolo Gatti, ha espresso parere favorevole all’unanimità, sul progetto di legge inerente “Disposizioni per la valorizzazione dei luoghi della lotta partigiana e della guerra di Liberazione, tramite l’istituzione di Parchi della Memoria storica della Resistenza”, a firma dei consiglieri Pierpaolo Pietrucci, Antonio Blasioli, Sandro Mariani, Silvio Paolucci, Antonio Di Marco e Dino Pepe del Partito democratico; Vincenzo Menna e Giovanni Cavallari (Abruzzo Insieme); Francesco Taglieri (M5S); Alessio Monaco (AVS); Giovanni D’Amico (gruppo misto) ed Enio Pavone (Azione).I commissari hanno poi sentito in audizione Dimitri Bosi, presidente Associazione Italiana Biblioteche, sezione Abruzzo, con la vice presidente Rosalba Verna, in merito alla proposta di legge, delle consigliere Marianna Scoccia (Noi Moderati) e Carla Mannetti (Lega), “Disposizioni a sostegno  del progetto Biblioteche Aperte – Rete Regionale dei Tirocini Formativi”. La discussione proseguirà nelle prossime sedute, con l’intervento dell’assessore Roberto Santangelo, assente per motivi istituzionali, e della direttrice del Dipartimento Emanuela Grimaldi.E’ stata infine aperta la discussione, sulla proposta di legge della consigliera del Movimento 5 Stelle, Erika Alessandrini, “Disposizioni regionali per la promozione del calcio camminato”, ed è stato rinviato il primo punto all’ordine del giorno, inerente la proposta di legge, di iniziativa della Giunta regionale, “Disciplina dei servizi educativi per l’infanzia e disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it

 

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