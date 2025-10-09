Consiglio Regionale, la nota. Parchi e riserve naturali, Blasioli: sabato all’Aurum la tavola rotonda organizzata dal Pd

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– Il vicepresidente del Consiglio regionale con una nota informa che “sabato 11 ottobre, alle ore 9.30, presso la sala Tosti dell’Aurum di Pescara, è in programma una tavola rotonda sui parchi e le riserve naturali del territorio – recita il testo pubblicato online. Organizzata dal Pd di Pescara, sarà un’occasione di confronto per ascoltare il parere degli esperti in materia, interagire con spunti di riflessione e formulare proposte concrete per il nostro mare verde, anche alla luce dei pesanti tagli operati dalla Regione Abruzzo – Al centro della discussione il futuro della Pineta Dannunziana, il primo polmone della città, che continua a pagare le conseguenze del mega incendio occorso nel 2021 e di quello più contenuto divampato lo scorso luglio – aggiunge testualmente l’articolo online. All’incontro prenderanno parte il vicepresidente del Consiglio Regionale Antonio Blasioli, i consiglieri comunali del Pd: Michela Di Stefano, Giovanni Di Iacovo, Piero Giampietro, Francesco Pagnanelli, Marco Presutti, i segretari di circolo, nonché personalità del settore tra cui Roberto Diolaiti, dirigente dell’Area foreste e sviluppo zone montane della Regione Emilia-Romagna ed ex presidente dell’Associazione Pubblici Giardini – ente che dal 1955 promuove lo sviluppo e la salvaguardia del bene pubblico con molteplici iniziative – , il biologo Dario Febbo, già direttore del Parco Nazionale d’Abruzzo e Molise, e Fernando Di Fabrizio, presidente della Cogecstre, la cooperativa che gestisce la Riserva del Lago naturale di Penne – si apprende dalla nota stampa. Tutte le proposte raccolte nel corso della mattinata saranno poi sintetizzate e affidate al candidato sindaco Carlo Costantini affinché diventino parte integrante del futuro programma elettorale”. (com/red)

