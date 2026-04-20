Consiglio Regionale, la nota. Parco Diocleziano, Campitelli: Riqualificazione e sicurezza dopo anni di abbandono

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:20 aprile 2026 – 13:16- “Con grande soddisfazione, a Lanciano, abbiamo inaugurato il cantiere per riqualificare il parco Diocleziano – Finalmente, grazie alla Regione Abruzzo, riqualifichiamo una bellissima area nel cuore della città, che da anni è all’abbandono, aumentando anche la percezione della sicurezza cittadina – si legge sul sito web ufficiale. Questo per me è un obiettivo strategico poiché era doveroso restituire ai lancianesi e ai turisti uno spazio dove trascorrere piacevoli momenti di svago e condivisione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Mi auguro che l’amministrazione del sindaco Filippo Paolini saprà dimostrare di avere cura della manutenzione e gestione degli spazi”. Così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, delegato all’Urbanistica, Nicola Campitelli, a margine dell’avvio del cantiere finanziato con circa 1 milione di euro con fondi del Ministero intercettati dalla Regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Il progetto è inserito nell’ambito del programma Area2 “Costa dei Trabocchi” – precisa il Consigliere – e prevede nuovi arredi urbani, aree attrezzate per lo sport e il tempo libero come parco giochi inclusivo e area fitness, l’installazione di un punto di noleggio bici, la realizzazione di un’area open library, di servizi igienici e un impianto di recupero per le acque pluviali e nuova illuminazione LED”, conclude Campitelli – precisa la nota online. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it