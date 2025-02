Consiglio Regionale, la nota. Parco Villa de Riseis, Blasioli: ancora tutto fermo

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Fino a qualche anno fa, entrando nel parco Villa de Riseis si aveva una piacevole sensazione di cura: campi sportivi affollati, il bar-ristorante forniva un servizio apprezzato e offriva possibilità lavorative a ragazzi disabili, nelle aree verdi i bambini potevano giocare liberamente e chiunque poteva passeggiare senza problemi – Oggi, come è possibile constatare di persona, tutto è cambiato – recita il testo pubblicato online. Il locale adibito a ristoro è chiuso e nel parco regnano incuria e abbandono, tra lo stupore e l’amarezza dei residenti e di tutti i frequentatori – precisa la nota online. La responsabilità non può che essere attribuita alla Giunta Masci – precisa il comunicato. Nel giugno 2020, infatti, è terminato l’affidamento di “gestione e manutenzione ordinaria” del parco alla coop. Aurora Valori e Sapori – A seguito della scadenza, la coop è stata autorizzata dal Comune, sulla base del Regolamento Comunale, ad “adottare” il parco per un anno, dal dicembre 2020 fino al dicembre 2021. Nel frattempo, con la Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 27 gennaio 2021, il Comune aveva approvato la modifica del regolamento per la fruizione dei parchi cittadini, con cui ha avviato la fallimentare strategia di privatizzazione delle aree verdi, che avrebbe dovuto attuarsi per il tramite di avvisi pubblici di project financing. Il fallimento di questa strategia lo vediamo qui davanti ai nostri occhi, e negli altri parchi coinvolti da analoghe procedure, tutte fallite o mai partite (“Mimmo Morelli”, “Parco dello Sport”, “Baden Powell”, “Calipari”, “Florida”). Nello specifico, per Villa de Riseis, all’atto di indirizzo del Comune, approvato in Giunta Comunale con Delibera n. 65 del 19 febbraio 2021, con cui si dava mandato agli uffici di avviare la procedura aperta per un affidamento in concessione, sono seguiti due anni di niente – recita la nota online sul portale web ufficiale. La situazione si è sbloccata solo quando due anni dopo, nel maggio 2023, al Comune è pervenuta la nota con cui il Consorzio Impresa&Sociale a – si apprende dal portale web ufficiale. r.l. di Pescara ha trasmesso all’Amministrazione Comunale una “Proposta di progetto ai sensi degli artt. 169 e 183 commi 15 e 16 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., avente ad oggetto la gestione del Parco Villa De Riseis di Pescara”. Il Comune ha dovuto prima valutarne la fattibilità e, una volta ottenuta la valutazione positiva, con Delibera di Giunta 464 del 6 giugno 2023 ha avviato le procedure di gara per il project financing sulla base della proposta valutata – si apprende dal portale web ufficiale. Da quella data è trascorso un altro anno (4 luglio 2024) prima dell’affidamento al proponente Consorzio Impresa&Sociale – Nel frattempo, cessata a dicembre 2021 anche la piccola proroga alla coop Aurora, estromessa di fatto dal Comune di Pescara benché elogiata per la gestione – avvenuta «con impegno e con profitto, riscontrando l’apprezzamento dei cittadini» come si evince dagli atti -, il parco è stato lasciato all’incuria e all’abbandono – riporta testualmente l’articolo online. Come se non si fosse perso già abbastanza tempo, malgrado l’affidamento sia stato formalizzato lo scorso 4 luglio, ci siamo trovati nella lunga fase in cui il Comune doveva verificare il progetto esecutivo presentato a novembre 2024 dal Consorzio per effettuare alcuni interventi sulle strutture e sull’area – si apprende dal portale web ufficiale. Ieri, come per miracolo, all’annuncio di questa Conferenza stampa si è materializzata la delibera con cui è stato approvato il progetto esecutivo del project financing della gestione del Parco ma il ritardo patito dalla cittadinanza è stato eccessivo – riporta testualmente l’articolo online. Da dicembre 2021 si aspetta una gestione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Dopo la gara ci sono voluti 120 giorni per presentare il progetto rispetto ai 60 previsti – il doppio – Intanto le condizioni del parco continuano a peggiorare, a testimonianza del totale fallimento della politica di gestione dei parchi cittadini adottata dalla Giunta Masci – precisa la nota online. Ci chiediamo se sia il caso di perseguire con questa politica o se finalmente sia il momento di cambiare marcia e riportare a nuova vita le aree verdi della città. Il Comune di Pescara deve sapere che non tollereremo altri ritardi – precisa il comunicato. Si comprenda bene se questo project ha le gambe per camminare, considerato tutto questo ritardo accumulato, altrimenti si intraprendano altre strade – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Come per magia la sera prima della nostra annunciata conferenza stampa sull’incuria di Villa De Riseis , la giunta Masci approva il progetto esecutivo dopo quasi un anno dall’assegnazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Prendiamo atto che la nostra iniziativa sia stata utile a smuovere il Comune e ne siamo felici, talmente tanto che continueremo a vigilare su ciascun aspetto dell’avviso pubblico – riporta testualmente l’articolo online. Continueremo a vigilare affinché torni il decoro in un luogo simbolo della città oggi lasciato all’abbandono – aggiunge testualmente l’articolo online. Non a caso, a segnalare la totale mancanza di controllo nel parco, nel mentre ci trovavamo all’ingresso del parco in via Puccini nella parte opposta arrivavano un’ambulanza ed una volante della polizia a soccorrere un ragazzo accasciato su una panchina in condizioni di sofferenza – si legge sul sito web ufficiale. Raggiunto il posto apprendevano che l’ambulanza era stata chiamata da una passante, mentre gli amici del ragazzo continuavano a giocare a pallone lì a fianco come niente fosse successo – recita il testo pubblicato online. Un fatto che lascia sgomenti sul piano umano ed accende un ulteriore urgenza sul controllo dei parchi cittadini”. E’ quanto si legge in una nota del vicepresidente del Consiglio regionale Antonio Blasioli – (com/red)

