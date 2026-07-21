Consiglio Regionale, la nota. Parere favorevole Commissioni su Rendiconto 2025. Testo pronto per approvazione in Consiglio

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:21 luglio 2026 – 16:01– L’Aquila – La Prima Commissione “Bilancio, Affari Generali e Istituzionali” ha espresso, questa mattina, il parere favorevole a maggioranza sul progetto di legge dedicato al “Rendiconto generale per l’esercizio 2025”. Le opposizioni hanno votato contro – riporta testualmente l’articolo online. Il voto finale di merito è arrivato dopo i pareri rilasciati dalle altre quattro Commissioni consiliari, riunite in seduta congiunta in Aula consiliare – si apprende dalla nota stampa. Nel corso dei lavori è stato ascoltato l’assessore regionale al bilancio, Mario Quaglieri, che ha illustrato la proposta con il direttore del Dipartimento, Fabrizio Giannangeli – aggiunge la nota pubblicata. Presente, in collegamento da remoto, il Collegio dei Revisori dei conti con la presidente, Maria Grazia Zeppa, Valerio D’Amicodatri ed Emanuele Verini – Ha partecipato alla seduta anche l’assessore alla salute, Nicoletta Verì, con il direttore del Dipartimento Sanità, Camillo Odio – aggiunge testualmente l’articolo online. Il progetto di legge ha inglobato la precedente proposta già depositata, in quanto aggiornato con la parifica dei conti, ottenuta in contraddittorio con la Corte dei Conti qualche giorno fa – si apprende dal portale web ufficiale. Al termine della seduta congiunta, la Prima Commissione ha proseguito i lavori con il parere finanziario espresso all’unanimità sul progetto di legge di iniziativa della consigliera Erika Alessandrini (M5S), su “Disposizioni regionali per la promozione del calcio camminato”, e sulla proposta depositata dalla consigliera Marianna Scoccia (Noi Moderati) e dal capogruppo di Fratelli d’Italia, Massimo Verrecchia, su “Istituzione della Giostra Cavalleresca di Sulmona quale manifestazione storica di interesse regionale e disciplina delle misure di valorizzazione, tutela e promozione”. Infine, i commissari hanno espresso parere favorevole a maggioranza, con le posizioni contrarie dell’opposizione, sugli emendamenti al progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale sul “Riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dall’acquisizione di beni e servizi in assenza di preventivo impegno di spesa in favore di Automobile Club d’Italia (…)”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it