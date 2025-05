Consiglio Regionale, la nota. Pari opportunità: ieri presentato a Teramo “On The Road”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– Continua il percorso del progetto “On The Road”, promosso dalla Commissione Pari Opportunità (CPO) di Regione Abruzzo, su impulso della presidente Rosa Pestilli – precisa la nota online. Ieri, martedì 27 maggio, nuova tappa di presentazione a Teramo, ospitata nella prestigiosa sede della Biblioteca “Melchiorre Delfico”. Mentre tra poche settimane, come anticipato dalla Pestilli, si terrà un confronto ai massimi vertici istituzionali, che coinvolgerà la ministra per le pari opportunità e la famiglia, Eugenia Maria Roccella – La data è in fase di definizione – si apprende dalla nota stampa. I lavori teramani sono stati introdotti e moderati dall’avv. Amelide Francia, eletta a guida della sottocommissione CPO per la legislazione e lo sviluppo Economico – Per il Consiglio regionale è intervenuta la consigliera Marilena Rossi, mentre il comparto imprenditoriale è stato rappresentato da Antonella Ballone, presidente Camera Commercio Gran Sasso d’Italia parte attiva nel progetto – aggiunge testualmente l’articolo online. “L’incontro teramano – ha spiegato Pestilli – ha consentito di creare nuove partnership. Hanno aderito ad ‘On The Road’, l’Unione dei Comuni della Val Vibrata e l’ordine provinciale delle psicologhe e degli psicologi, l’ordine degli ingegneri e il consiglio dell’ordine degli avvocati – precisa il comunicato. La continua richiesta di adesioni dimostra come questo progetto rappresenti un cammino appena iniziato, nella tutela dei diritti delle donne lavoratrici”. Inoltre, la presidente CPO Abruzzo sottolinea che “la Commissione si pone come organo di garanzia che agisce nel pieno della sua autonomia, ma che si dimostra capace di operare in stretta sinergia con l’Assemblea legislativa e la Giunta regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sul fronte normativo voglio ricordare il lavoro che stiamo portando avanti per il riconoscimento in Abruzzo della figura del sociologo del territorio, mentre con l’Esecutivo stiamo collaborando con l’assessore Santangelo, in materia di ‘Piano Sociale regionale’, ribadendo anche le misure di politiche attive del lavoro messe in campo anche dall’assessore Magnacca – Fondamentale nella nostra programmazione è il tema di indipendenza economica femminile e il coinvolgimento di tutti gli attori utili sensibili a queste tematiche”. La consigliera Rossi ha ribadito l’assoluta convergenza ideale sul progetto, dichiarando l’ottimo lavoro della Commissione e ricordando come “tutte le Consigliere regionali siano parte attiva di ‘On The Road’”. Inoltre, la Rossi ha evidenziato come la recentissima legge sulla costituzione della consulta giovanile regionale, potrà incidere positivamente anche sul tema delle pari opportunità. In ultimo, la presidente Ballone è intervenuta sul concetto di “empowerment femminile”, come processo ineluttabile di emancipazione e autodeterminazione delle donne, sottolineando il ruolo indispensabile delle Camere di Commercio nel creare ponti con le agenzie di somministrazione e il tessuto delle piccole e medie imprese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Dopo gli interventi è stato dato spazio alla tavola rotonda, moderata dall’avv. Amelide Francia, con il coinvogimento tutti i soggetti istituzionali presenti all’incontro – Il prossimo appuntamento, prima della tappa romana, sarà quello con la Regione Molise, previsto per i primi giorni di giugno – Sarà l’occasione per condividere le linee di “On The Road” con la presidente CPO molisana, Giusi Di Lalla – viene evidenziato sul sito web.

