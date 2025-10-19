- Spazio Pubblicitario 01 -
domenica, Ottobre 19, 2025
Politica

Consiglio Regionale, la nota. Pari opportunità: lunedì 20, a Chieti, presentazione del progetto On The Road

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Lunedì 20 ottobre, alle ore 18, nella sala del Consiglio provinciale di Chieti, in corso Marrucino n. 97, la Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo terrà un incontro sul progetto “On the Road”, ideato per sostenere il reinserimento lavorativo delle donne vittime di violenza – si apprende dal portale web ufficiale. Porteranno i saluti istituzionali Carla Di Biase, consigliere della Provincia di Chieti; Francesca D’Atri, presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali Abruzzo; Mariachiara Boccassini, presidente Terziario Donna – Confcommercio Chieti e Marisa Tiberio, presidente Confcommercio Chieti – Previsti gli interventi di Nicola Campitelli, consigliere regionale delegato all’Urbanistica e Territorio; Rosa Pestilli, presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo; Franca Labrecciosa, componente CIF – Comitato Imprenditoriale Femminile della Camera di Commercio Gran Sasso e Marialaura Di Loreto, presidente del coordinamento regionale Centri Antiviolenza – Antigone – recita la nota online sul portale web ufficiale. Introduce e modera i lavori Alessandro Ortolano, componente della Commissione Pari Opportunità e vice presidente della sotto commissione sociosanitaria – si legge sul sito web ufficiale.

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio stampa dell’Emiciclo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 07, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it

 

