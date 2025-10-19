Consiglio Regionale, la nota. Pari opportunità: lunedì 20, a Chieti, presentazione del progetto On The Road

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Lunedì 20 ottobre, alle ore 18, nella sala del Consiglio provinciale di Chieti, in corso Marrucino n. 97, la Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo terrà un incontro sul progetto “On the Road”, ideato per sostenere il reinserimento lavorativo delle donne vittime di violenza – si apprende dal portale web ufficiale. Porteranno i saluti istituzionali Carla Di Biase, consigliere della Provincia di Chieti; Francesca D’Atri, presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali Abruzzo; Mariachiara Boccassini, presidente Terziario Donna – Confcommercio Chieti e Marisa Tiberio, presidente Confcommercio Chieti – Previsti gli interventi di Nicola Campitelli, consigliere regionale delegato all’Urbanistica e Territorio; Rosa Pestilli, presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo; Franca Labrecciosa, componente CIF – Comitato Imprenditoriale Femminile della Camera di Commercio Gran Sasso e Marialaura Di Loreto, presidente del coordinamento regionale Centri Antiviolenza – Antigone – recita la nota online sul portale web ufficiale. Introduce e modera i lavori Alessandro Ortolano, componente della Commissione Pari Opportunità e vice presidente della sotto commissione sociosanitaria – si legge sul sito web ufficiale.

