Consiglio Regionale, la nota. Pari opportunità, Pestilli: “Cultura e istituzioni alleate contro violenza genere”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– “Autori a confronto, perché è importante che della violenza di genere se ne occupino anche gli uomini”. Con queste parole Martina Semenzato, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, ha inaugurato ieri alla Camera il nuovo ciclo di appuntamenti dedicato al taccuino sui “Nuovi linguaggi contro la violenza di genere”. Per l’Abruzzo ha partecipato la presidente della Commissione regionale pari opportunità, Rosa Pestilli; presente anche la collega Antonella Luciani – precisa il comunicato. Durante la mattinata è stato presentato il libro “Le tre facce della violenza” di Francesco e Noemy Longobardi – aggiunge la nota pubblicata. “Il mondo della cultura deve affiancare le istituzioni in questa battaglia per i diritti” – ha commentato la Pestilli, evidenziando come il testo sia centrato sull’importanza dell’educare ad una sana relazione tra le persone – La Pestilli, infine, ha posto l’attenzione sull’approvazione all’unanimità, da parte della Camera, della proposta di legge che intende istituire la “Giornata nazionale contro la denigrazione dell’aspetto fisico delle persone”. “Nello stesso giorno in cui, insieme al ministro Roccella, presentavamo il progetto ‘On The Road’, la Camera dava l’ok alla legge sul ‘body shaming’. La violenza di genere passa anche per il giudizio sul corpo degli altri – precisa la nota online. Attendiamo il via libera del Senato per celebrare ufficialmente la bontà di questa norma”, dichiara in conclusione Rosa Pestilli.

