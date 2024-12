Consiglio Regionale, la nota. Pari Opportunità, Pestilli: “Sostegno ai Centri Antiviolenza nella Giornata del Volontariato”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– L’Aquila – A meno di dieci giorni dal suo insediamento, la “Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini” (CPO) realizza il primo intervento a sostegno dei Centri Antiviolenza dell’Abruzzo: un contributo che servirà a coprire costi di mantenimento dei presidi e a sostenere piccole spese di funzionamento – aggiunge testualmente l’articolo online. “Non c’era miglior modo per celebrare questo 5 dicembre, ‘Giornata mondiale del Volontariato’, e fare sentire da subito la presenza viva e concreta della Commissione”, spiega la presidente CPO, Rosa Pestilli – precisa la nota online. “Il primo ufficio di presidenza che abbiamo tenuto qualche giorno fa si è espresso in maniera unanime, decidendo di destinare i fondi residui 2024, che ci assegna il bilancio regionale, ai Centri Antiviolenza – Non parliamo di cifre sensazionali, ma peggio sarebbe stato perdere quelle somme e non cogliere l’opportunità di offrire un piccolo aiuto alla meravigliosa rete di professionisti e professioniste che compongono il fronte avanzato nella lotta alla violenza di genere”. “Questo gesto, oltre il suo valore economico, – spiega Pestilli – ci ha consentito di riconnettere la storia della Commissione con quella dei Centri e rappresenta l’inizio di un percorso che con l’anno nuovo approderà ad una progettazione capillare tesa ad un rinnovamento del settore su base regionale”.

