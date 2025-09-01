Consiglio Regionale, la nota. Pari opportunità. Pestilli su siti sessisti: “Vittime anche in Abruzzo. Stop umiliazioni online”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– L’Aquila – “Le recenti chiusure di gruppi e siti che diffondevano contenuti sessisti e umilianti contro le donne hanno rivelato una realtà tutt’altro che episodica: migliaia di vittime esposte all’odio online, a molestie, a condivisioni non consensuali di immagini e alla normalizzazione della violenza di genere – si apprende dalla nota stampa. Anche in Abruzzo, come riportato da diverse testate regionali, molte donne sono finite in questo circuito” Lo dichiara la presidente della Commissione Pari Opportunità di Regione Abruzzo, Rosa Pestilli, che sottolinea: “Sul piano normativo, la legge sul Codice Rosso punisce la diffusione illecita di immagini a contenuto sessuale senza consenso – aggiunge testualmente l’articolo online. In Parlamento è inoltre in discussione un disegno di legge che tipizza il femminicidio come reato autonomo – recita il testo pubblicato online. Il quadro normativo c’è, ma va attuato meglio: serve un’applicazione coerente, rapida e coordinata”. “La responsabilità è però anche collettiva: ognuno di noi, con parole, condivisioni, like o silenzi, contribuisce al clima digitale – si apprende dalla nota stampa. Alimentare stereotipi di genere o minimizzare, anche solo ‘per scherzo’, l’umiliazione delle donne significa normalizzare la violenza”, scrive la Pestilli – precisa il comunicato. “Come Commissione ci siamo attivati sin da subito nelle scuole – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’educazione al rispetto è un caposaldo della lotta alla violenza, un passo concreto che testimonia il nostro impegno a formare studenti, docenti e famiglie contro l’odio online e gli stereotipi di genere”, sottolinea Franca Terra, vicepresidente della Sottocommissione Legislazione e Sviluppo economico – recita il testo pubblicato online. La posizione della Commissione è chiara: nessuna donna deve più essere oggetto di umiliazione pubblica; chi alimenta questi spazi è parte del problema; chi li ospita ha doveri giuridici e morali; le istituzioni devono fare la loro parte, fino in fondo – aggiunge testualmente l’articolo online. La presidente Rosa Pestilli conclude con un appello: “Se siete vittime o anche solo testimoni: segnalate subito alle piattaforme, alla Polizia Postale e al Garante per la protezione dei dati personali; rivolgetevi ai centri antiviolenza e ai servizi territoriali – precisa la nota online. Non siete sole”.

