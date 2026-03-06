Consiglio Regionale, la nota. Pari opportunità: presidente Pestilli celebra il primo anno del progetto “On The Road”

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:06 marzo 2026 – 10:12- “A un anno esatto dalla nascita di un progetto che ha cambiato il mio modo di intendere l’impegno civile e istituzionale, sento il bisogno di fermarmi e condividere una riflessione con tutta la nostra comunità. Ieri, 5 marzo, non è stata una data qualunque – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. È stato il primo compleanno di “On the Road”, scrive in una nota la presidente della Commissione Pari Opportunità, Rosa Pestilli – aggiunge la nota pubblicata. “Solo 365 giorni fa partivamo con un’ambizione grande, quasi temeraria – aggiunge – oggi, fermarsi a prendere contezza della strada percorsa insieme fa tremare i polsi e riempie il cuore di un orgoglio profondo – recita il testo pubblicato online. Sant’Agostino scriveva: ‘Le parole insegnano, gli esempi trascinano – aggiunge testualmente l’articolo online. Solo i fatti danno credibilità alle parole’. Queste parole ci ricordano che ogni comunità si fonda non solo su ciò che afferma, ma soprattutto su ciò che mette in pratica – viene evidenziato sul sito web. In un tempo in cui la comunicazione è immediata, spesso superficiale e continua, abbiamo scelto la strada più difficile ma più autentica: la coerenza”. La presidente ricorda “in questo primo anno non ci siamo limitati a parlare di empowerment, di parità o di tutela – si legge sul sito web ufficiale. Abbiamo costruito ponti dove c’erano barriere, abbiamo aperto aule dove regnava il silenzio, abbiamo unito le Università abruzzesi in una rete senza precedenti e trasformato le intenzioni in risultati tangibili – precisa la nota online. Abbiamo dimostrato alle istituzioni e alla società civile che il binomio tra il ‘dire’ e il ‘fare’ è l’unica base credibile su cui edificare una comunità solida – Le parole possono indicare una direzione, ma è l’esempio che trascina”. “‘On the Road’ è la prova vivente che quando ci si mette in rete con responsabilità e dedizione autentica verso il bene comune, il cambiamento smette di essere un miraggio e diventa una realtà che respira e produce frutti – precisa la nota online. Il mio impegno resta immutato: continuare a trasformare i valori in comportamenti, le intenzioni in scelte responsabili, le dichiarazioni in risultati certi – precisa la nota online. Il futuro non si aspetta, si costruisce ogni giorno con responsabilità e con fatti che sappiano parlare da soli – precisa la nota online. Grazie a chi ha camminato al mio fianco, a chi ha creduto in questa visione e a chi, ogni giorno, sceglie la concretezza – Insieme si può. Ieri, oggi, sempre” conclude – (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio stampa dell’Emiciclo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it