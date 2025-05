Consiglio Regionale, la nota. Parità di genere, la Presidente Cpo Pestilli avvia collaborazione con il rettore di Teramo Corsi

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– Si è svolto ieri un incontro istituzionale tra la Presidente della Commissione Pari Opportunità (CPO) Rosa Pestilli e il Magnifico Rettore dell’Università di Teramo Christian Corsi, alla presenza della Presidente della Sottocommissione legislativa della CPO, Amelide Francia – viene evidenziato sul sito web. Un momento di confronto costruttivo e finalizzato al rafforzamento del dialogo tra il mondo accademico e gli organismi per le pari opportunità. Durante l’incontro sono stati gettati i presupposti per una collaborazione strutturata su diversi fronti – aggiunge la nota pubblicata. In particolare, alla CPO è stata proposta la partecipazione e collaborazione ai tavoli di progettazione con l’Ateneo stesso, anche in chiave internazionale, per integrare la prospettiva di genere nella programmazione strategica e nell’offerta formativa – si legge sul sito web ufficiale. “Grande interesse ha suscitato il progetto “On the Road”, al quale l’Università ha confermato l’adesione con entusiasmo – ha sottolineato Pestilli – riconoscendone il valore strategico – aggiunge testualmente l’articolo online. Lavoreremo in sinergia per l’attuazione del programma, volto a promuovere iniziative concrete di inclusione e sensibilizzazione – Sono previsti ulteriori tavoli operativi per rafforzare, all’interno dell’Ateneo, i sistemi di individuazione, validazione e certificazione degli apprendimenti orientati alla parità di genere, in sinergia con l’Assessore regionale alla Formazione e alle Politiche sociali Roberto Santangelo, con una particolare attenzione alla tutela dei diritti all’interno della comunità universitaria – si legge sul sito web ufficiale. L’iniziativa punta anche ad avere una forte ricaduta sul territorio, aprendo a nuovi percorsi formativi grazie al coinvolgimento attivo di tutti gli organi associativi, con il contributo di team multidisciplinari di differenti esperti – precisa la nota online. Inoltre – aggiunge la Presidente della CPO – c’è massima condivisione e sostegno anche sulla proposta di istituzione del Sociologo del territorio”. “L’attività avviata con l’Università di Teramo, rappresenta un cambio di passo concreto, che affronta anche le forme più insidiose di discriminazione – si apprende dalla nota stampa. In soli sette mesi dal mio insediamento abbiamo raggiunto importanti accordi a livello nazionale e porteremo le nostre istanze sui tavoli ministeriali, affinché si traducano in politiche reali di cambiamento”, conclude Pestilli – aggiunge la nota pubblicata.

