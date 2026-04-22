Consiglio Regionale, la nota. Passeggiata giardino comunale Città Sant’Angelo, Alessandrini: Il sindaco chiarisca

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:22 aprile 2026 – 13:52- “La chiusura della passeggiata del giardino comunale recentemente riqualificata a Città Sant’Angelo, a seguito delle piogge intense dei primi giorni di Aprile, solleva interrogativi seri e non più rinviabili sull’efficacia degli interventi realizzati di recente con fondi pubblici – precisa la nota online. Parliamo di un’opera finanziata con circa 700 mila euro di risorse PNRR, conclusa nel 2024, con l’obiettivo dichiarato di mitigare il rischio idrogeologico e mettere in sicurezza il versante – si apprende dalla nota stampa. Oggi, a distanza di appena due anni, dopo pochi giorni di maltempo, quell’area è stata chiusa e, a distanza di quasi 3 settimane dalle piogge, resta tuttora non utilizzabile dai cittadini”. Lo afferma la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Erika Alessandrini – precisa la nota online. “È una situazione che non può essere archiviata con il silenzio,” aggiunge Alessandrini – “Un intervento pensato per garantire la sicurezza idrogeologica che mostra criticità dopo tre giorni di pioggia impone risposte immediate e puntuali – precisa il comunicato. Qui parliamo della sicurezza dei cittadini e di soldi pubblici”. Le segnalazioni che arrivano dal territorio descrivono elementi che destano forte preoccupazione: pali dell’illuminazione e arredi urbani che sembrano aver perso la perfetta verticalità, possibili segnali di movimenti del terreno che richiedono verifiche tecniche urgenti e trasparenti – “In queste ore stanno mancando informazioni chiare e ufficiali,” prosegue Alessandrini – “Transenne apposte quasi 3 settimane fa, senza alcuna ordinanza esposta, impediscono l’accesso – I cittadini hanno diritto di sapere cosa sta accadendo, quali controlli sono stati attivati, se esistono verifiche tecniche e quali siano, se rilevati, i reali rischi – Informare non è una scelta discrezionale: è un dovere preciso del sindaco e della giunta – si apprende dal portale web ufficiale. ” Per la consigliera del M5S, anche sul piano amministrativo resta un ulteriore elemento da chiarire: “Per quanto è stato possibile rilevare fino ad oggi, non sembra sia stata pubblicata un’ordinanza formale di chiusura dell’area – si legge sul sito web ufficiale. Pertanto, sarebbe importante che il sindaco Perazzetti chiarisse le tempistiche di chiusura, le motivazioni, le condizioni necessarie alla riapertura e quando è prevista – si legge sul sito web ufficiale. ” Il Movimento 5 Stelle Abruzzo chiede anche verifiche sull’efficacia degli interventi realizzati con fondi PNRR. “Non possiamo accettare che 700 mila euro di risorse pubbliche pare non siano state in grado di garantire la tenuta di un versante appena riqualificato,” conclude Alessandrini – “I cittadini meritano risposte, trasparenza e soprattutto certezze sulla sicurezza – si legge sul sito web ufficiale. Il Sindaco, piuttosto che redarguire i cittadini sui social per presunti allarmismi, pensi piuttosto a dare le dovute informazioni, a tutela e garanzia di tutti”. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio stampa dell’Emiciclo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it