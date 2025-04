Consiglio Regionale, la nota. Pastorizia, Verrecchia: Nunzio Marcelli vanto per l’Abruzzo e il suo comparto

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– “Desidero esprimere il mio orgoglio per l’attività svolta da Nunzio Marcelli, figura di spicco nel settore pastorale e imprenditore di straordinaria competenza e innovazione – I suoi successi, che hanno ottenuto risonanza mediatica a livello internazionale, sono motivo di vanto per l’Abruzzo e rappresentano un esempio di eccellenza per il comparto economico regionale – La recente audizione di Marcelli nella 9ª Commissione del Senato, nell’ambito dell’esame dei disegni di legge sulla transumanza e la pastorizia, sottolinea il ruolo strategico di questo settore per la tutela del territorio, la biodiversità e l’economia delle aree interne – Inoltre, il curioso e originale progetto che lo ha visto protagonista come modello per le opere di Franky Rebrick, noto Lego-designer di Pescara, testimonia la straordinaria versatilità e la capacità di innovare di Marcelli, che sa trasformare le tradizioni in opportunità di promozione internazionale – Ricordo come l’ iniziativa ‘Adotta una pecora’, che ho avuto il piacere di sostenere personalmente insieme a Marcelli, sia solo uno dei tanti progetti che dimostrano la sua capacità di coniugare tradizione e modernità, valorizzando il patrimonio pastorale e promuovendo il territorio abruzzese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Siamo onorati di avere una figura come Nunzio Marcelli a rappresentare l’Abruzzo con passione e creatività”. Lo dichiara Massimo Verrecchia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale – (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 10, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it