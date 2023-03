Consiglio Regionale, la nota. Patenti speciali, Verrecchia replica a Smargiassi

- Advertisement -

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Stia pure tranquillo, il consigliere Pietro Smargiassi, poiché dal mese di maggio – forse il collega non è ben informato – tornerà a Vasto, per una volta al mese, la commissione competente per il rinnovo delle patenti speciali – precisa la nota online. Non esistono, dunque, due velocità ma buon senso ovunque come dimostra anche il direttore della Asl 02, Thomas Schael. Ad ogni modo, si ringrazia l’esponente del Movimento 5Stelle per la sensibilità mostrata sull’argomento”. E’ quanto dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia – viene evidenziato sul sito web. (com/red)

