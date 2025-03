Consiglio Regionale, la nota. Patto Abruzzo su aliquota Irperf: “Destra faccia un passo indietro o si dimetta”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “È una proposta che non può essere presa in considerazione quella che arriva dalla destra per coprire i disavanzi Asl. Fratelli D’Italia, Lega e Forza Italia facciano immediatamente un passo indietro, gli abruzzesi non possono pagare la loro incapacità di gestione delle risorse”. È questa la presa di posizione della coalizione di opposizione in Consiglio regionale Patto per l’Abruzzo, che questa mattina ha tenuto una conferenza stampa a L’Aquila per stigmatizzare l’aumento delle tasse agli abruzzesi, annunciato dal Presidente Marco Marsilio, al fine di coprire i disavanzi delle Asl. “Non sono bastati i tagli lineari applicati dai dirigenti delle quattro Aziende sanitarie locali – spiegano i consiglieri di opposizione – a quanto sembra la destra vuole anche aumentare le tasse agli abruzzesi per colmare il disavanzo milionario che proprio loro, fino all’inizio di questa nuova legislatura, hanno sempre negato – La situazione dei numeri in rosso, infatti, era già esistente a marzo 2024, quando agli abruzzesi la destra chiedeva il voto con mirabolanti promesse e con la narrazione di un “Modello Abruzzo per la sanità” che, come oggi viene certificato, esisteva solo nella loro propaganda elettorale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Una fandonia che fa il paio con la messa in scena della finta inaugurazione dell’inizio lavori per l’allungamento della pista dell’aeroporto d’Abruzzo e sulla copertura dei costi per la Rete Ospedaliera, smentita in sede di commissione proprio dalla tecnostruttura della Regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. È importante specificare che Fratelli D’Italia, Lega e Forza Italia vogliono chiedere più tasse non per migliorare i servizi, ma al contrario stanno decidendo di incidere sulle buste paga e sulle pensioni degli abruzzesi per sanare i conti di un sistema sanitario oggettivamente inefficiente visto che, dopo sei anni della loro gestione, conta 120.000 cittadini che rinunciano alle cure; la mobilità sanitaria con un saldo passivo di circa 104 milioni di euro; meno prestazioni e servizi ospedalieri; liste d’attesa lunghissime; congestione dei reparti di emergenza urgenza; la medicina di prossimità al collasso, con circa 62.000 cittadini senza medici di base, e il mancato raggiungimento della sufficienza dei LEA per la prevenzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nel complesso i Livelli Essenziali di Assistenza in Abruzzo raggiungono un ponteggio complessivo di 184,9 su 300. Mentre, ad esempio , l’Emilia Romagna raggiunge un punteggio di 285 su 300, a dimostrazione che una migliore sanità sarebbe possibile se solo il la destra smettesse di occuparsene – recita la nota online sul portale web ufficiale. Gli aumenti dell’aliquota IRPEF colpiranno pensionati e lavoratori – precisa la nota online. Per gli scaglioni con reddito basso l’aliquota è già al massimo, 1,73 %, e la legge non consente di aumentarla ulteriormente, ma per tutti gli altri, parliamo dell’ampissima fascia del ceto medio, si potrebbe passare dal 1,73 al 2,63 e fino anche a 3,33 %, con aumenti che potrebbero arrivare a segnare fino a 84 euro al mese in meno in busta paga – si legge sul sito web ufficiale. Ad aggravare il quadro generale è la certezza che questo aumento IRPEF non sarà utile a colmare la totalità del deficit 2024, che trova completa copertura con ulteriori politiche di bilancio – aggiunge testualmente l’articolo online. Incertezza anche per il futuro, visto che per il 2025 il deficit sembra tendere verso un ulteriore aumento – aggiunge testualmente l’articolo online. C’è quindi il concreto rischio che questa dilatazione dell’aliquota regionale sia solo l’inizio e che la mancata programmazione della Giunta faccia lievitare i numeri costringendo gli abruzzesi ogni anno a pagare più tasse – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Come se non bastasse – incalzano i consiglieri di opposizione – la destra ha deliberato per anni accantonamenti denominati “Fondo per la riduzione della tassazione regionale”, riduzioni rimaste solo su carta, visto che le iniziative in questo senso non sono mai state attuate nell’ordinamento, ma al contrario oggi si paventa il concreto rischio di un aumento della tassazione – si apprende dalla nota stampa. In un momento storico, tra l’altro, in cui l’Istat certifica anche un aumento dell’inflazione in Abruzzo dell’1,7%, i trasporti hanno subito, sempre per mano della maggioranza, un aumento del 20% sulla bigliettazione e i cittadini si trovano a fare i conti con un caro energia che non trova adeguate risposte dal Governo regionale, inefficace nell’attuare iniziative concrete a sostegno di famiglie e imprese – Aumenti, questi, che si traducono in centinaia di euro al mese di spese aggiuntive per tutti gli abruzzesi – precisa la nota online. In sintesi l’Abruzzo della destra paga più tasse, ha meno cure e servizi in sanità, ed è più povero – recita il testo pubblicato online. A fronte di tutto ciò chiediamo con determinazione che si torni indietro su questa decisione, e che si inizi a lavorare di concerto, con le opposizioni e con la società civile, per programmare una vera inversione di rotta che porti a sanare i conti – aggiunge la nota pubblicata. Il Patto per l’Abruzzo ritiene che sia urgente procedere contemporaneamente seguendo due linee di azione: da un lato, con la mano destra, è necessario recuperare efficienza nell’uso delle risorse, ottimizzandone l’impiego, riducendo i costi e migliorando le prestazioni ; dall’altro, con la mano sinistra, recuperare efficacia, ossia revisionare integralmente l’intera architettura del sistema sanitario regionale per orientarlo alla sanità che vogliamo per gli abruzzesi – precisa il comunicato. Una sanità che li faccia star bene attraverso una efficace prevenzione e una capillare presenza della medicina territoriale, garantendo ospedali di eccellenza nei casi in cui, malauguratamente, non fosse stato possibile evitare l’insorgere delle patologie acute – si apprende dalla nota stampa. Qualunque azione difforme ci porterà a chiedere le dimissioni del Presidente e della Giunta: non possiamo accettare che si aumentino le tasse mentre il sistema sanitario va a rotoli e nel frattempo si continuano a finanziare festival di ogni genere, individuati con la più totale discrezionalità, e le varie leggi mancia, che anno dopo anno vengono approvate per fomentare la propaganda della destra in una logica panem et circenses. Viene da chiedersi – concludono i consiglieri – se agli abruzzesi avessero detto la verità, già a marzo 2024, sul reale stato delle Asl regionali, e su tutte le altre mancate verità che hanno connotato la propaganda destrorsa, in che percentuale i cittadini avrebbero scelto di riconfermare Fratelli D’Italia, Lega e Forza Italia alla guida della Regione Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Ma del resto, per quanto sappiamo, secondo il Presidente di Regione “certe cose si fanno dopo le elezioni” e così è stato”. (com/red)

