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Politica

Consiglio Regionale, la nota. Patto per l’Abruzzo, cordoglio per la scomparsa della madre di Prospero

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Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:12 maggio 2026 – 16:58- “Come Patto per l’Abruzzo, in questo momento di profondo dolore, esprimiamo la nostra vicinanza al collega Francesco Prospero per la perdita della cara madre – Alla sua famiglia e a tutti i suoi affetti giungano le nostre più sincere e sentite condoglianze”. E’ quanto si legge in una nota dei Consiglieri regionali del Patto per l’Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio stampa dell’Emiciclo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it

 

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