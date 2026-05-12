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Politica

Consiglio Regionale, la nota. Patto per l’Abruzzo, interrotti i lavori del Consiglio regionale per mancanza di numero legale

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Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:12 maggio 2026 – 17:52(ACRA) – “I lavori del Consiglio sono stati interrotti per le numerose assenze dei consiglieri tra le file della maggioranza, che hanno fatto venir meno il numero legale, non consentendo la discussione sulla proroga per la Commissione speciale Statuto sulla legge elettorale, né di altre proposte di legge inserite fuori sacco – aggiunge testualmente l’articolo online. Sembrerebbe palesarsi una frattura interna che Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia hanno tentato di contenere in ogni modo, ma che è emersa con chiarezza nel corso della seduta odierna”. Così in una nota i Consiglieri regionali del Patto per l’Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online.   “La destra – commentano dal Patto per l’Abruzzo – non è in grado, da sola, di sostenere il provvedimento promosso dal Presidente Marsilio, altrimenti davanti a un voto simile si sarebbero quantomeno adoperati per garantire la presenza necessaria – si apprende dal portale web ufficiale. A riprova che ogni discussione sulla proposta di riforma del sistema elettorale il Presidente della Regione dovrebbe farla prima di tutto nella sua maggioranza che oggi non lo ha sostenuto nel processo deliberativo di quello che per lui è un tema di bandiera”, concludono – riporta testualmente l’articolo online. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it

 

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