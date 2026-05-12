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Politica

Consiglio Regionale, la nota. Patto per l’Abruzzo, interrotti lavori del Consiglio regionale per mancanza numero legale

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Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:12 maggio 2026 – 17:52(ACRA) – “I lavori del Consiglio sono stati interrotti per le numerose assenze dei consiglieri tra le file della maggioranza, che hanno fatto venir meno il numero legale, non consentendo la discussione sulla proroga per la Commissione speciale Statuto sulla legge elettorale, né di altre proposte di legge inserite fuori sacco – riporta testualmente l’articolo online. Sembrerebbe palesarsi una frattura interna che Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia hanno tentato di contenere in ogni modo, ma che è emersa con chiarezza nel corso della seduta odierna”. Così in una nota i Consiglieri regionali del Patto per l’Abruzzo –   “La destra – commentano dal Patto per l’Abruzzo – non è in grado, da sola, di sostenere il provvedimento promosso dal Presidente Marsilio, altrimenti davanti a un voto simile si sarebbero quantomeno adoperati per garantire la presenza necessaria – si legge sul sito web ufficiale. A riprova che ogni discussione sulla proposta di riforma del sistema elettorale il Presidente della Regione dovrebbe farla prima di tutto nella sua maggioranza che oggi non lo ha sostenuto nel processo deliberativo di quello che per lui è un tema di bandiera”, concludono – (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio stampa dell’Emiciclo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 18, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it

 

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